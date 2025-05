ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ', पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश - OPERATION SINDOOR IS NOT YET OVER

अलीपुरद्वार मेंं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ETV Bharat )

अलीपुरद्वार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ तीन बार पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर फिर करेगा. मोदी ने अपने भाषण में कहा, "ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है. पाकिस्तान समझ ले कि हमने 3 बार उसके घर में घुसकर मारा है. भारत पर अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी." उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने और फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया है. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर हमला होने पर चुप नहीं बैठेगा. उन्होंने कहा, "हम शक्ति को पूजते हैं. हमने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी. आतंकवाद को पालने वालों को सबक सिखाया गया है और आगे भी सिखाया जाएगा."

बंगाल के विकास को बताया भारत का भविष्य

पश्चिम बंगाल के विकास पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है. उन्होंने कहा कि जब देश 'विकसित भारत' की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भूमिका अहम है. केंद्र सरकार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है ताकि क्षेत्रीय विकास को गति मिले. 2.5 लाख घरों तक पहुंचेगी गैस

प्रधानमंत्री मोदी ने अलीपुरद्वार और कूचबिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजना की नींव रखी. यह परियोजना 1010 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है. इसके तहत 2.5 लाख से ज्यादा घरों तक पाइप से सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती गैस पहुंचेगी. इसके अलावा 100 से ज्यादा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और कई उद्योगों को भी पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा मिलेगी. इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 19 CNG स्टेशन बनाए जाएंगे जो आम नागरिकों के लिए ईंधन विकल्प को और किफायती बनाएंगे..