ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर के दिन जन्मे बच्चों का नाम रखा ‘सिंदूर’… माता-पिता बोले- बनाएंगे सेना में अफसर - OPERATION SINDOOR

मुजफ्फरपुर में बेटे-बेटियों का नाम रखा सिंदूर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 8, 2025 at 3:10 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:50 PM IST 4 Min Read

मुजफ्फरपुर: पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेने के लिए भारत की ओर से पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक 'ऑपरेशन सिंदूर' का शोर अब सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के दिलों तक गूंज रहा है. देशप्रेम की इसी भावना से प्रेरित होकर मुजफ्फरपुर से सुंदर तस्वीर निकल कर आयी है. यहां ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर दर्जनों बच्चों के परिजनों ने अपने बच्चों का नाम सिंदूर रखा है. बेटे और बेटियों का नाम सिंदूर: परिजनों का कहना है कि घर में दो खुशी एक साथ आई हैं. एक बेटी का जन्म और दूसरा पाकिस्तान पर हमला. उनका कहना है कि वह अपने बेटे-बेटियों को फौज में शामिल कराएंगे. जिससे वह देश की सेवा करेगी. वहीं कन्हारा निवासी हिमांशु राज ने भी अपनी बेटी का नाम सिंदूरी रखा है. उनका कहना है कि अपनी बेटी के जन्मदिन के साथ वह हर साल ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाएंगे. बिहार में बेटे-बेटियों का नाम रखा सिंदूर (ETV Bharat) "जिस दिन सेना ने दुश्मन पर प्रहार कर देश का सिर ऊंचा किया, उसी दिन उनके घर बेटी के रूप में खुशियां आईं. यह संयोग उनके लिए बेहद खास है. यह नाम न सिर्फ परिवार के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है, बल्कि समाज में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. हर साल ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाएंगे." - हिमांशु राज, कन्हारा निवासी बच्चों को मिले देशभक्ति की प्रेरणा: दरअसल, केजरीवाल शिशु अस्पताल में जाफरपुर निवासी पवन सोनी जिनके बेटे का जन्म हुआ है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के नाम से ही उसे देशभक्ति की प्रेरणा मिले. आगे बड़ा होकर वह भारतीय सेना में शामिल हो. यही हमारा सपना है. ‘सिंदूर’ सिर्फ एक नाम नहीं एक जज़्बा है. देश के लिए कुछ कर गुजरने का.

Last Updated : May 8, 2025 at 4:50 PM IST