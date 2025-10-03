ETV Bharat / bharat

थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी की पाक को चेतावनी: इस बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं रखेगा भारत

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पड़ोसी को चेताया कि पाकिस्तान को अपना भूगोल बनाए रखना है तो आतंकवाद को शह देना बंद करना होगा.

General Upendra Dwivedi, Chief of the Army Staff
जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेनाध्यक्ष (ETV Bharat Anoopgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अनूपगढ़: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक दिन बाद थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी. जनरल द्विवेदी ने शुक्रवार को यहां पड़ोसी मुल्क को चेताया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेंगे. ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा. पाक को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास में और भूगोल में रहना है या नहीं, यदि पाक को अपना भूगोल नहीं बदलना है तो आतंकवाद का खात्मा करना होगा.

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी नई मंडी घड़साना के गांव 22 एमडी में सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया. सेना और बीएसएफ अधिकारियों से मिले. द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में पाक के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए. उसके 100 जवान और कई आतंकी ढेर हुए. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना और स्थानीय लोगों को जाता है. ऑपरेशन सिंदूर हमारी जिंदगी से जुड़ गया है. जब तक जिंदा रहेंगे, तब तक यह हमारे साथ रहेगा. जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बीएसएफ की 140वीं बटालियन के कमांडेंट प्रभाकर सिंह, राजपूताना राइफल्स के मेजर रितेश कुमार और हवलदार मोहित गैरा को सम्मानित किया.

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले... (ETV Bharat Anoopgarh)

पढ़ें: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पश्चिमी सरहद का दौरा, CDS चौहान भी पहुंचे अहम ठिकानों पर

हम पूरी तरह तैयार: थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. भारत ने नष्ट किए आतंकी ठिकानों का सबूत पूरी दुनिया का दिए. सबूत नहीं दिखाते तो पाक इनको छुपा लेता. इस बार भारत पूरी तरह तैयार है. भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं रखेगा. भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे इतिहास व भूगोल में रहना है या नहीं. उसे भूगोल में जगह रखनी है तो आतंकवाद को शह बंद करनी होगी.

जल्द मौका मिलेगा: सेनाध्यक्ष ने जवानों से कहा कि आप पूरी तैयारी रखें. भगवान ने चाहा तो जल्द ही यह मौका मिलेगा. सेनाध्यक्ष ने कहा, रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना के साथ आमजन को भी दिया. देश की कोई भी महिला मांग में सिंदूर भरती है, तब सेना को याद करती है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी. इस बार आतंकवाद के खिलाफ पूरे ऑपरेशन का नाम एक ही रखा गया जबकि इससे पहले ऑपरेशन अलग-अलग नाम से चलते थे.

General Upendra Dwivedi with soldiers
जवानों के साथ जनरल उपेंद्र द्विवेदी (ETV Bharat Anoopgarh)

पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले बारां के सपूत ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को मिलेगा गैलंट्री अवॉर्ड 'वीर चक्र'

बताया-ये था हमारा टारगेट: सेनाध्यक्ष द्विवेदी ने कहा, दुनिया भर ने पहलगाम हमले की निंदा की. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तब पूरी दुनिया हमसे जुड़ गई. भारत ने पाक में 9 टारगेट हिट किए. इनमें 7 आर्मी और 2 ठिकाने वायु सेना ने हिट किए. भारत ने तब तय किया था कि ऑपरेशन में कोई बेकसूर नहीं मारा जाए और ना सैन्य ठिकाने टारगेट किए जाए. हमारा टारगेट केवल आतंकी ठिकाने, उनके ट्रेनिंग कैंप और आकाओं को खत्म करना था.

ये बोले थे रक्षा मंत्री: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को गुजरात दौरे पर कच्छ जिले के भुज में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस तरह से हाल में पाकिस्तान ने सर क्रीक से लगे इलाकों में अपने सैन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, वह उसकी नीयत को दर्शाता है. सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIG STATEMENT BY ARMY CHIEFWARNING TO PAKISTAN TO CHANGE MAPWARNING TO ERASE PAK GEOGRAPHYऑपरेशन सिंदूर 2 की चेतावनीARMY OPEN CHALLENGE TO PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत

Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट

Snapchat ने बदली पॉलिसी, अब 5GB से ज्यादा Memories सेव करने पर देना होगा पैसा

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.