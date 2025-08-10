चेन्नई: सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईएआरसी) 'अग्निशोध' का उद्घाटन किया जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी.
इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर में हमने शतरंज खेला. हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं. इसे ग्रेजोन कहते हैं. ग्रेजोन का अर्थ है पारंपरिक ऑपरेशन नहीं करना बल्कि उससे थोड़ा कम करना है.
हम शतरंज की चालें चल रहे थे, और वह (दुश्मन) भी शतरंज की चालें चल रहा था. कहीं हम उन्हें शह और मात दे रहे थे और कहीं हम अपनी जान गंवाने के जोखिम पर भी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यही तो जीवन है. ऑपरेशन पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, '23 तारीख को हम सभी बैठे. यह पहली बार है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'बस बहुत हो गया'.
तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा. पूरी छूट दी गई थी, 'आप तय करें कि क्या करना है.' इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी. 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया. अगले ही दिन, 23 तारीख को हम सब बैठ गए. यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'बस, बहुत हो गया'.
इस तरह हमारे सेना प्रमुखों को जमीन पर रहकर अपनी समझ के अनुसार काम करने में मदद मिली. 25 तारीख को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया, जहां हमने नौ में से सात लक्ष्यों पर विचार किया, योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया. उन्हें नष्ट कर दिया गया और बहुत सारे आतंकवादी मारे गए.
29 अप्रैल को हम पहली बार प्रधानमंत्री से मिले. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक छोटा सा नाम, 'ऑपरेशन सिंदूर' पूरे देश को जोड़ता है. ये एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया. यही वजह है कि पूरा देश कह रहा था कि आपने इसे क्यों रोक दिया? ये सवाल पूछा जा रहा था और इसका भरपूर जवाब भी दिया गया है.'
आईआईटी मद्रास में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ (आईएआरसी) 'अग्निशोध' का उद्घाटन
इस पहल का उद्देश्य एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस संचार और मानवरहित प्रणालियों जैसे उभरते क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों को कुशल बनाना है, तथा एक तकनीक-सक्षम बल को बढ़ावा देना है. यह सहयोग आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क तक भी विस्तारित होगा, जिसमें एएमटीडीसी और प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के साथ साझेदारी भी शामिल है.
इस अवसर पर द्विवेदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर - आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई में एक नया अध्याय विषय पर संकाय और छात्रों को संबोधित किया और इसे एक सुनियोजित, खुफिया-आधारित अभियान बताया जो एक सैद्धांतिक बदलाव को दर्शाता है.
उन्होंने भारत की सक्रिय सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ करने में स्वदेशी तकनीक और सटीक सैन्य कार्रवाई की भूमिका को रेखांकित कियाय उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आईआईटी संकाय की भी सराहना की.
