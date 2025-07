ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन महादेव के बाद सेना का शिवशक्ति अभियान: पुंछ में दो आतंकियों को मार गिराया - OPERATION SHIVSHAKTI

जम्मू-कश्मीर में सेना ने नियंत्रण रेखा के पार दो आतंकवादियों को मार गिराया (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 30, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 10:58 AM IST 1 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवशक्ति के तहत दो आतंकवादियों को मार गिराया. व्हाइट नाइट कोर के अनुसार भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया. तीन हथियार बरामद किए गए है. खुफिया इकाइयों और जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली समन्वित खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान सफल रहा. फिलहाल ऑपरेशन जारी है. व्हाइट नाइट कोर के अनुसार पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ संबंधी सूचना मिली. इसके बाद सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की और से त्वरित कार्रवाई की गई. इलाके में अभियान चलाया गया. इस बीच दो संदिग्धों की चलहकदमी देखी गई. सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू में करने की कोशिश की लेकिन वे भागने का प्रयास किया. इस बीच दोनों मारे गए. उनके पास से तीन हथियार बरामद किए गए. त्वरित कार्रवाई और सटीक गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवशक्ति के तहत दो आतंकवादियों को मार गिराया. व्हाइट नाइट कोर के अनुसार भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया. तीन हथियार बरामद किए गए है. खुफिया इकाइयों और जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली समन्वित खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान सफल रहा. फिलहाल ऑपरेशन जारी है. व्हाइट नाइट कोर के अनुसार पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ संबंधी सूचना मिली. इसके बाद सुरक्षा बलों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की और से त्वरित कार्रवाई की गई. इलाके में अभियान चलाया गया. इस बीच दो संदिग्धों की चलहकदमी देखी गई. सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू में करने की कोशिश की लेकिन वे भागने का प्रयास किया. इस बीच दोनों मारे गए. उनके पास से तीन हथियार बरामद किए गए. त्वरित कार्रवाई और सटीक गोलाबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया. बता दें कि ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले के तीन आतंकवादियों को मार गिराया था. इसमें हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी मारा गया. छानबीन में सामने आया है कि बैसरन घाटी में ओवर ग्राउंड वर्करों ने इन आतंकियों की मदद की थी. पहलगाम हमले के आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. ये भी पढ़ें- ऑपरेशन महादेव के बाद सेना का शिवशक्ति अभियान: पुंछ में दो आतंकियों को मार गिराया - OPERATION SHIVSHAKTI

Last Updated : July 30, 2025 at 10:58 AM IST