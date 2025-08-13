ETV Bharat / bharat

क्या है 'ऑपरेशन फाल्कन'? असम CM के पोस्ट के बाद इस पर हो रही चर्चा - OPERATION FALCON

असम सरकार ने 'ऑपरेशन फाल्कन' शुरू करने के बाद से एक सींग वाले गैंडों को शिकारियों से बचाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की.

Operation Falcon
गश्त लगाती 'ऑपरेशन फाल्कन' की टीम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 5:39 PM IST

काजीरंगा: असम में हाल के दिनों में 'ऑपरेशन फाल्कन' चर्चा का विषय बना हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी सफलता की सराहना की है. पोस्ट में लिखा 'यह अवैध शिकार और अवैध पशु व्यापार की कमर तोड़ रहा.' उनके इस पोस्ट के बाद लोगों में जिज्ञासा जगी कि आख़िर 'ऑपरेशन फाल्कन' क्या है?

ऑपरेशन फाल्कन क्या हैः

ऑपरेशन फाल्कन, असम के पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक विशेष शिकार-विरोधी पहल है. एक समर्पित शिकार-विरोधी टास्क फोर्स काम करता है. यह टास्क फोर्स पुलिस कर्मियों, वन अधिकारियों और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जैसी एजेंसियों को एक साथ लाया गया है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की फील्ड निदेशक डॉ. सोनाली घोष ने बताया कि टास्क फोर्स का मिशन शिकार नेटवर्क को खत्म करना और कमजोर वन्यजीवों की रक्षा करना है.

कब और क्यों लॉन्च किया गयाः

डॉ. घोष के अनुसार, यह विशेष अभियान पिछले 18 महीनों से सक्रिय है. जनवरी 2024 में काजीरंगा में गैंडे के शिकार की घटना के बाद इसमें तेज़ी आई. उन्होंने कहा, "घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय, हमने सक्रिय रहने का फैसला किया." उन्होंने आगे कहा कि वन विभाग और पुलिस ने शिकार नेटवर्क का पता लगाकर कार्रवाई शुरू की. शिकारियों के बारे में एकत्रित खुफिया जानकारी का उपयोग करके, बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गयी.

Operation Falcon
गश्त लगाती 'ऑपरेशन फाल्कन' की टीम. (ETV Bharat)

अबतक कितनी सफलता मिलीः

खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियानों ने नौ सुनियोजित शिकार प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है. टास्क फोर्स ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से 42 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गये हैं.

डॉ. घोष ने बताया कि पहले, काजीरंगा, ओरंग, पोबितोरा और मानस जैसे गैंडों के आवासों के साथ-साथ काजीरंगा से सटी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों को कवर करने वाला एक गैंडा शिकार-विरोधी कार्य बल था. इन आवासों के आसपास के जिलों तक अभियान चलाए गए.

Operation Falcon
'ऑपरेशन फाल्कन' की टीम. (ETV Bharat)

वन्यजीव तस्करी का नेटवर्कः

अवैध शिकार का नेटवर्क केवल गैंडों तक ही सीमित नहीं था. डॉ. सोनाली घोष ने कहा, "हम हाथियों, बाघों और अन्य प्रजातियों के लिए भी खतरे देख रहे थे. व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गैंडों पर केंद्रित टास्क फोर्स को एक व्यापक अवैध शिकार विरोधी टास्क फोर्स में पुनर्गठित किया गया." अब किसी भी वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

