लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की दो टूक, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी होगा "घातक"

पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार. ( ANI )

जम्मू: पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को आह्वान किया कि अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले जारी रखता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी "घातक" होगा.

जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहाकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए एयरबेस और सैन्य चौकियों की संख्या की तुलना में अगली बार भारत की प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा होगी. उन्होंने कहा, "जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, वह वही कार्रवाई करता रहेगा, जो उसने की है.

ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसके एयरबेस और चौकियां नष्ट कर दी हैं, लेकिन वह फिर से कुछ करने की कोशिश कर सकता है. इस बार हम जो भी कार्रवाई करेंगे, वह पिछली बार से ज़्यादा होगी... ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी ज़्यादा घातक होना चाहिए."

पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था. पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इस ऑपरेशन की परिकल्पना नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में की गई थी.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बहु-एजेंसी खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की है, जिन्हें अंततः इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था.

इससे पहले आज, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहाकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहाकि प्रशासन, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा.