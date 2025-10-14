लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार की दो टूक, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी होगा "घातक"
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहाकि अगर पाकिस्तान, भारत में आतंकी हमले जारी रखता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी "घातक" होगा.
Published : October 14, 2025 at 3:07 PM IST
जम्मू: पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को आह्वान किया कि अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले जारी रखता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी "घातक" होगा.
जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहाकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए एयरबेस और सैन्य चौकियों की संख्या की तुलना में अगली बार भारत की प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा होगी. उन्होंने कहा, "जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, वह वही कार्रवाई करता रहेगा, जो उसने की है.
ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसके एयरबेस और चौकियां नष्ट कर दी हैं, लेकिन वह फिर से कुछ करने की कोशिश कर सकता है. इस बार हम जो भी कार्रवाई करेंगे, वह पिछली बार से ज़्यादा होगी... ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी ज़्यादा घातक होना चाहिए."
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई, 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था. पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इस ऑपरेशन की परिकल्पना नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए एक दंडात्मक और लक्षित अभियान के रूप में की गई थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बहु-एजेंसी खुफिया जानकारी ने 9 प्रमुख शिविरों की पुष्टि की है, जिन्हें अंततः इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था.
इससे पहले आज, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहाकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया.
1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहाकि प्रशासन, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा.
उन्होंने कहा, "पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष लोगों को मार डाला. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, क्योंकि हमें प्रशासन, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों का समर्थन मिला."
उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना पड़ोसी देश के भविष्य के हमलों को विफल करने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान हम पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगा; वे हमेशा पहलगाम जैसा हमला करने की कोशिश करते हैं, और हमें सतर्क रहना होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए तैयार है."
1965 के युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हार का कारण यह था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की देशभक्ति को कम करके आंका.
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा, "1965 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर हमने देश की जनता का विश्वास जीता था और वह विश्वास आज भी कायम है.
पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर पर कब्ज़ा करने का इरादा था. पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित लगभग 10,000 रजाकारों ने घुसपैठ की. लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की देशभक्ति को मापने में गलती की. जनता की मदद से भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया."
1965 के भारत-पाक युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम की 60वीं वर्षगांठ 23 सितंबर, 2025 को मनाई जाएगी.
