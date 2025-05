ETV Bharat / bharat

आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात की जाएगी असम राइफल्स की एकमात्र महिला K9 हैंडलर - K9 HANDLER

K9 हैंडलर श्रीलक्ष्मी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 19, 2025 at 5:59 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 6:43 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: असम राइफल्स अपनी एकमात्र महिला डॉग हैंडलर सह राइफल वुमन श्रीलक्ष्मी को पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसकी बहुत संभावना है. एक प्रशिक्षित हैंडलर के रूप में श्रीलक्ष्मी को उन परिचालन क्षेत्रों में नियुक्त किया जा सकता है जहां विस्फोटकों का पता लगाना, ट्रैकिंग और गश्ती कर्तव्य उग्रवाद के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण हैं," ईटीवी भारत से असम राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि यह असम राइफल्स के अध्याय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि श्रीलक्ष्मी पीवी बल की एकमात्र महिला डॉग हैंडलर बनीं. साहस, दृढ़ संकल्प और जुनून का प्रदर्शन करते हुए, श्रीलक्ष्मी ने पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में एक अग्रणी यात्रा शुरू की है. उन्होंने कहा कि एक महिला डॉग हैंडलर के रूप में उनके शामिल होने से असम राइफल्स को उम्मीद है कि और अधिक महिलाएं उनके नक्शेकदम पर चलेंगी. अधिकारी ने कहा, "श्रीलक्ष्मी जैसी महिला डॉग हैंडलर का होना असम राइफल्स जैसे ऐतिहासिक रूप से पुरुष-प्रधान बल में अधिक लैंगिक समावेशिता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है." K9 हैंडलर श्रीलक्ष्मी (ETV Bharat) श्रीलक्ष्मी के लिए यह एक सपना सच होने जैसा है

श्रीलक्ष्मी ने कहा, "मैं RFW श्रीलक्ष्मी हूं. मैं केरल से हूं और अब मैं ARDTC में डॉग हैंडलर के तौर पर ट्रेनिंग ले रही हूं. श्रीलक्ष्मी के लिए डॉग हैंडलर के तौर पर ट्रेनिंग लेना वाकई एक सपने के सच होने जैसा था. बचपन से ही मैं हमेशा एक कुत्ता पालना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी भी पालतू जानवर के तौर पर कुत्ता रखने का मौका नहीं मिला." उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक कुत्ता पालूंगी. फिर मैं असम राइफल्स में आ गई और ड्यूटी के बीच कुत्ते को अपने साथ रखना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी यूनिट में प्रशिक्षित कुत्ते रोजा को देखा, तो मैं एक नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग के तौर पर उसकी क्षमताओं को देखकर हैरान रह गई."

K9 हैंडलर श्रीलक्ष्मी (ETV Bharat) असम राइफल्स डॉग ट्रेनिंग सेंटर

असम के जोरहाट जिले में स्थित असम राइफल्स एआरडीटीसी के डॉग ट्रेनिंग सेंटर ने हाल ही में कुत्तों की इनहाउस ब्रीडिंग शुरू की है, जिन्हें असम राइफल्स बटालियनों को दिया जाता है और उन्हें विस्फोटकों का पता लगाने, मादक पदार्थों का पता लगाने, पैदल सेना की गश्त, गार्ड ड्यूटी और ट्रेसर ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है. श्रीलक्ष्मी ने कहा, “एआरडीटीसी वास्तव में अद्भुत है. वह एक कुत्ते को सैनिक बना रहे हैं और कुत्तों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, उन्हें ऑपरेटिव स्थिति के तहत प्रशिक्षित किया जाता है. हैंडलिंग का अध्ययन करने के लिए मैं जिस कुत्ते को यहां लाई थी, उसका नाम आइरिस है. वह एक ट्रैकर कुत्ता है और वह ट्रैकर ट्रेनिंग के अपने पहले लेवल में है. 'K9 यूनिट का मनोबल बढ़ेगा'

असम राइफल्स के रिटायर अधिकारी और असम राइफल्स भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ (AREWA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष वी तुलसी नायर ने कहा कि श्रीलक्ष्मी के शामिल होने से K9 यूनिट का मनोबल और क्षमता बढ़ने की संभावना है. इससे यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है और नेतृत्व और क्षमता का एक नया मॉडल सामने आता है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलक्ष्मी की भूमिका निश्चित रूप से समाज की अन्य महिलाओं को प्रेरित करेगी. नायर ने कहा, “अगर कोई अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहता है, तो उसे निश्चित रूप से अपने सपने को पूरा करना चाहिए. श्रीलक्ष्मी ने भी अपने सपने को पूरा किया और कुत्तों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें असम राइफल्स में डॉग हैंडलर बनने के लिए प्रेरित किया.” असम राइफल्स में महिलाएं

ईटीवी भारत के पास मौजूद गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी, 2025 तक असम राइफल्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की कुल स्वीकृत संख्या 10,59,674 कर्मियों की है, जबकि वास्तविक तैनात संख्या 9,47,981 है, जो 1,11,693 कर्मियों की कमी को दर्शाता है. वहीं, असम राइफल्स में कुल स्वीकृत 65,536 कर्मियों में से बल में 2,513 महिला कर्मियों सहित 61,767 तैनात हैं.

