AI ह्यूमन करियर काउंसलर्स की जगह नहीं ले सकता: एक्सपर्ट्स

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 29, 2025 at 6:44 PM IST 8 Min Read

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: भारत में प्रोफेशनल्स करियर मार्गदर्शन का अभाव अब केवल एक चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक संकट बन गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक चौंकाने वाले अध्ययन से पता चला है कि दस में से एक छात्र के पास किसी न किसी प्रकार के विशेषज्ञ करियर परामर्श की सुविधा उपलब्ध है. बाकी नौ छात्र, अपने चचेरे भाइयों, चाचाओं, पारिवारिक मित्रों या वर्तमान रुझानों से मिली सलाह या ज्ञान के आधार पर जीवन बदलने वाले फैसले लेते हैं, भले ही वे छात्र की अपनी क्षमताओं या जरूरतों से मेल न खाते हों. इस स्थिति का परिणाम इन छात्रों द्वारा चुने गए करियर पथों में विसंगति, खोई हुई क्षमता और सामान्य नौकरी से असंतोष है. यह स्थिति निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में है. दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों और सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक में, करियर परामर्श पर अभी भी अक्सर विचार नहीं किया जाता है. छात्रों को करियर मार्गदर्शन के किसी भी व्यवस्थित मार्ग के बिना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और/या रोजगार प्राप्त करने के लिए अस्पष्ट परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, जो उन्हें एक असुरक्षित स्थिति में डाल देता है, जहां वे गलत चुनाव कर सकते हैं जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक उन पर पड़ सकता है. सर्वे के मुख्य अंश: भारत के छात्र भ्रमित हैं

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस सर्वे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के 14 जिलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 21,239 छात्र शामिल थे. सर्वे के अंतिम परिणाम चौंकाने वाले थे. इसके मुताबिक केवल 10.4 प्रतिशत छात्रों ने पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त होने की बात कही. निजी स्कूलों के 41प्रतिशत छात्रों और सरकारी स्कूलों के 35 फीसदी छात्रों ने कहा कि वे अपने अध्ययन के कोर्स के बारे में अनिश्चित थे. केवल 22 फीसदी छात्रों के पास वैकल्पिक करियर योजना थी. 10 पर्सेंट छात्रों को स्कूली शिक्षा के बाद के पाठ्यक्रमों की लागत के बारे में पता था. 38 पर्सेंट लोग अभी भी अपनी शिक्षा स्तर की आकांक्षाओं के बारे में अनिश्चित थे. कुल 81 प्रतिशत छात्रों ने निर्णय लेने में आने वाली बाधाओं की बात कही, जिनमें पारिवारिक दबाव से लेकर भविष्य की शिक्षा या करियर की संभावनाओं को लेकर आशंकाएं शामिल थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े एक पैटर्न दर्शाते हैं कि करियर का चुनाव संयोग से होता है, न कि सोच-समझकर. इस संबंध AAera कंसल्टेंट्स की CEO और काउंसलर रितिका गुप्ता कहती हैं, "पेशेवर मार्गदर्शन के बिना, छात्र अपनी योग्यता के अनुरूप काम तलाशने के बजाय सुरक्षित रोजगार या ट्रेंडी व्यवसायों के पीछे भागते हैं." ऐतिहासिक संदर्भ और बदलते रुझान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के सचिव हिमांशु गुप्ता ने प्रारंभिक करियर योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "बच्चे के भविष्य को आकार देने में करियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए." गुप्ता ने कहा कि इस अंतर को पाटने के लिए बोर्ड सर्टिफिकेशन करियर परामर्शदाताओं को तैयार करने हेतु योग्यता मानकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर काम कर रहा है, जो छात्रों को उनकी रुचियों और कौशल के अनुरूप सूचित विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करेंगे. शिक्षाविद् संजीव राय ने ईटीवी भारत को इस समस्या की जड़ समझाते हुए कहा, "छात्रों द्वारा गलत करियर चुनने की समस्या भारत की ऐतिहासिक रूप से कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से उपजी है, जहां पारंपरिक मानदंड करियर विकल्पों पर हावी रहे हैं. हालाँकि, चीजें धीरे-धीरे बदल रही हैं. सोशल मीडिया और सूचना तक तेज पहुंच के साथ, छोटे शहरों के छात्र भी इनोवेशन, नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए ग्लोबल सेंटर की खोज कर रहे हैं." सर्वोदय को-एड विद्यालय के प्रिंसिपल और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता अवधेश कुमार झा ने ईटीवी भारत को बताया, "करियर काउंसलिंग कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है. जब किसी राष्ट्र के युवा बिना मार्गदर्शन के चलते हैं, तो उनकी क्षमता बर्बाद हो जाती है. शिक्षा केवल डिग्री के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसे दिशा देनी चाहिए. एक भी सूचित विकल्प वर्षों के पछतावे से बचा सकता है."