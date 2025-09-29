AI ह्यूमन करियर काउंसलर्स की जगह नहीं ले सकता: एक्सपर्ट्स
भारत में दस में से एक छात्र के पास किसी न किसी प्रकार के विशेषज्ञ करियर परामर्श की सुविधा उपलब्ध है.
नई दिल्ली: भारत में प्रोफेशनल्स करियर मार्गदर्शन का अभाव अब केवल एक चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक संकट बन गया है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक चौंकाने वाले अध्ययन से पता चला है कि दस में से एक छात्र के पास किसी न किसी प्रकार के विशेषज्ञ करियर परामर्श की सुविधा उपलब्ध है. बाकी नौ छात्र, अपने चचेरे भाइयों, चाचाओं, पारिवारिक मित्रों या वर्तमान रुझानों से मिली सलाह या ज्ञान के आधार पर जीवन बदलने वाले फैसले लेते हैं, भले ही वे छात्र की अपनी क्षमताओं या जरूरतों से मेल न खाते हों.
इस स्थिति का परिणाम इन छात्रों द्वारा चुने गए करियर पथों में विसंगति, खोई हुई क्षमता और सामान्य नौकरी से असंतोष है. यह स्थिति निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में है. दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों और सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक में, करियर परामर्श पर अभी भी अक्सर विचार नहीं किया जाता है.
छात्रों को करियर मार्गदर्शन के किसी भी व्यवस्थित मार्ग के बिना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और/या रोजगार प्राप्त करने के लिए अस्पष्ट परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, जो उन्हें एक असुरक्षित स्थिति में डाल देता है, जहां वे गलत चुनाव कर सकते हैं जिसका प्रभाव आने वाले दशकों तक उन पर पड़ सकता है.
सर्वे के मुख्य अंश: भारत के छात्र भ्रमित हैं
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस सर्वे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के 14 जिलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 21,239 छात्र शामिल थे. सर्वे के अंतिम परिणाम चौंकाने वाले थे. इसके मुताबिक केवल 10.4 प्रतिशत छात्रों ने पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त होने की बात कही.
निजी स्कूलों के 41प्रतिशत छात्रों और सरकारी स्कूलों के 35 फीसदी छात्रों ने कहा कि वे अपने अध्ययन के कोर्स के बारे में अनिश्चित थे. केवल 22 फीसदी छात्रों के पास वैकल्पिक करियर योजना थी. 10 पर्सेंट छात्रों को स्कूली शिक्षा के बाद के पाठ्यक्रमों की लागत के बारे में पता था. 38 पर्सेंट लोग अभी भी अपनी शिक्षा स्तर की आकांक्षाओं के बारे में अनिश्चित थे.
कुल 81 प्रतिशत छात्रों ने निर्णय लेने में आने वाली बाधाओं की बात कही, जिनमें पारिवारिक दबाव से लेकर भविष्य की शिक्षा या करियर की संभावनाओं को लेकर आशंकाएं शामिल थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े एक पैटर्न दर्शाते हैं कि करियर का चुनाव संयोग से होता है, न कि सोच-समझकर.
इस संबंध AAera कंसल्टेंट्स की CEO और काउंसलर रितिका गुप्ता कहती हैं, "पेशेवर मार्गदर्शन के बिना, छात्र अपनी योग्यता के अनुरूप काम तलाशने के बजाय सुरक्षित रोजगार या ट्रेंडी व्यवसायों के पीछे भागते हैं."
ऐतिहासिक संदर्भ और बदलते रुझान
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के सचिव हिमांशु गुप्ता ने प्रारंभिक करियर योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "बच्चे के भविष्य को आकार देने में करियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए." गुप्ता ने कहा कि इस अंतर को पाटने के लिए बोर्ड सर्टिफिकेशन करियर परामर्शदाताओं को तैयार करने हेतु योग्यता मानकों और प्रशिक्षण मॉड्यूल पर काम कर रहा है, जो छात्रों को उनकी रुचियों और कौशल के अनुरूप सूचित विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करेंगे.
शिक्षाविद् संजीव राय ने ईटीवी भारत को इस समस्या की जड़ समझाते हुए कहा, "छात्रों द्वारा गलत करियर चुनने की समस्या भारत की ऐतिहासिक रूप से कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से उपजी है, जहां पारंपरिक मानदंड करियर विकल्पों पर हावी रहे हैं. हालाँकि, चीजें धीरे-धीरे बदल रही हैं. सोशल मीडिया और सूचना तक तेज पहुंच के साथ, छोटे शहरों के छात्र भी इनोवेशन, नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए ग्लोबल सेंटर की खोज कर रहे हैं."
सर्वोदय को-एड विद्यालय के प्रिंसिपल और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता अवधेश कुमार झा ने ईटीवी भारत को बताया, "करियर काउंसलिंग कोई विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है. जब किसी राष्ट्र के युवा बिना मार्गदर्शन के चलते हैं, तो उनकी क्षमता बर्बाद हो जाती है. शिक्षा केवल डिग्री के साथ समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसे दिशा देनी चाहिए. एक भी सूचित विकल्प वर्षों के पछतावे से बचा सकता है."
उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "कौशल और जुनून मिलकर रोजगार पैदा करते हैं. माता-पिता को 'सुरक्षित' करियर से परे देखना चाहिए और नए अवसरों पर भरोसा करना चाहिए. AI जलवायु तकनीक और डिजाइन जैसे क्षेत्र भविष्य हैं. मार्गदर्शन एक अधिकार बनना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं. NEP 2020 एक विजन है, लेकिन इसे तेजी से क्रियान्वयन की आवश्यकता है. अगर हम आज अपने युवाओं का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, तो भारत का कल अजेय होगा."
AI करियर दिशानिर्देश - अवसर या जोखिम?
तकनीक पूरे भारत में करियर परामर्श की कमी को पाटने में मदद कर सकती है. एआई-आधारित करियर परामर्श प्लेटफॉर्म, स्थानीय भाषाओं में मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन मेंटरशिप नेटवर्क छात्रों को, चाहे वे कहीं भी हों, करियर परामर्श सहायता प्रदान कर सकते हैं. साइबर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि, जैसे-जैसे छात्र एआई-संचालित करियर टूल्स की ओर रुख कर रहे हैं, यह कोई रामबाण उपाय नहीं है.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, अनुज अग्रवाल चेतावनी देते हैं, "ऐसे संस्थान जो लाभ कमाते हैं और छात्रों के कल्याण की परवाह नहीं करते, उनके द्वारा बनाए गए एल्गोरिदम छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रमों या संस्थानों की ओर ले जाएँगे जो उनकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं हैं."
साइबर कानून विशेषज्ञ कर्णिका ए. सेठ भी इसी तरह की चेतावनी देती हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप की वकालत करती हैं, "कुछ कंपनियां योग्यता की जांच के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन प्रदान करती हैं, लेकिन माता-पिता को हमेशा अंतिम निर्णय बच्चे पर छोड़ना चाहिए. यह बाल अधिकार सम्मेलन के साथ भारत का एक दायित्व है."
साक्षर दुग्गल आगे कहते हैं, "एआई करियर जागरूकता को लोकतांत्रिक बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से इस पर निर्भर रहना जोखिम भरा है. एल्गोरिदम जीवन-निर्धारक विकल्पों को रुझानों और डेटा पैटर्न तक सीमित कर सकते हैं, और व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर सकते हैं. सबसे अच्छा मॉडल एक हाइब्रिड है. "
एक अन्य साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, अमित दुबे कहते हैं, "छात्रों को एआई से प्राप्त अंतर्दृष्टि को आत्म-चिंतन, मार्गदर्शन और अन्य संकलित जानकारी के साथ जोड़ना होगा. एल्गोरिदम रुझान तो बता सकते हैं, लेकिन आपके भविष्य को कोड नहीं किया जा सकता. एआई पर अंध निर्भरता, बिना गंतव्य जाने नक्शे का अनुसरण करने के समान है."
अपार प्रतिभा, न्यूनतम परामर्श
भारतीय शिक्षा प्रणाली हर साल लाखों स्नातक तैयार करती है और अधिकांश छात्रों के लिए करियर परामर्श उपलब्ध नहीं है. एक सामान्य छात्र किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से मार्गदर्शन मांगता है, जिनके करियर विकल्पों का कुछ अर्थ तो हो सकता है, लेकिन अब वे उनके स्थानीय संदर्भ में अप्रासंगिक हैं. AAera कंसल्टेंट्स की सीईओ और काउंसलर, रितिका गुप्ता के अनुसार लाखों अधूरी क्षमता उन छात्रों में छिपी है जिन्हें आराम से उस रास्ते या पथ पर धकेल दिया जाता है जिसे उनकी रुचि या कौशल के आधार पर नहीं चुना गया था.
YAC एडटेक के निदेशक और करियर काउंसलर यासिर अली बताते हैं, "सुगठित मार्गदर्शन के बिना, छात्र वही चुनते हैं जो उन्हें परिचित है, न कि वह जो उनकी योग्यता या व्यक्तित्व के अनुकूल हो. जब छात्रों का मार्गदर्शन करने का काम अत्यधिक बोझ से दबे शिक्षकों पर पड़ता है, तो यह प्रभावी होने के बजाय एक रस्मी काम बन जाता है."
करियर एक्सपर्ट के मेडिकल काउंसलर गौरव त्यागी कहते हैं, "करियर काउंसलिंग छात्रों को अपनी योग्यताओं को समझने, नए रास्ते तलाशने और पारंपरिक 'सुरक्षित' नौकरियों के जाल में फंसने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद करती है."
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जोखिम में
संयुक्त राष्ट्र सर्वे से पता चलता है कि केवल 10 प्रतिशत भारतीय छात्र ही जानते हैं कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं. मार्गदर्शन के बिना, लाखों संभावित नवप्रवर्तक, उद्यमी और कुशल पेशेवर पहचान से वंचित रह सकते हैं.
संजीव राय संक्षेप में कहते हैं, "करियर काउंसलिंग कोई विशेषाधिकार नहीं है. यह किसी भी मुख्य विषय जितना ही आवश्यक है. इसके बिना, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय बोझ में बदलने का जोखिम उठा रहा है." इसलिए, सवाल यह नहीं है कि क्या भारत करियर काउंसलिंग का खर्च उठा सकता है, बल्कि यह है कि क्या भारत ऐसा न करने का जोखिम उठा सकता है.
