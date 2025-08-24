नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ड्रीम11 की पेरेंट कंपनी ने एक नए वेंचर की घोषणा की. कंपनी ने ऐलान किया है कि सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगने के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स अब लोगों को उनके पैसे मैनेज करने में मदद करेगा.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम स्पोर्ट्स, ड्रीम मनी नामक एक पर्सनल मनी मैनेजमेंट ऐप की टेस्टिंग कर रहा है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे लोगों को गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट और SIPs में निवेश करने में मदद मिलेगी.

ड्रीम मनी की खासियत

सोने में निवेश: मनीकंट्रोल के अनुसार ड्रीम मनी एक डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑग्मोंट के साथ पार्टनरशिप करके लोगों को सोने में निवेश करने में मदद करेगा.

SIP प्लानिंग: ड्रीम मनी लोगों को एक सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लांट स्थापित करने में मदद करेगी, चाहे वह डेली हो या मंथली.

फिक्स डिपॉजिट: यूजर्स बिना किसी बैंक अकाउंट के 1000 रुपये से अधिक की फिक्स डिपॉजिट कर सकेंगे. जमा की गई राशि किसी भी समय निकाली जा सकेगी. मनीकंट्रोल के अनुसार फिक्स डिपॉजिट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी.

खर्च, आय आदि पर रखेगी नजर: सेबी-रजिस्टर्ड एआई निवेश सलाहकार सिगफिन के साथ साझेदारी में, ड्रीम मनी यूजर्स को उनकी वित्तीय गतिविधियों पर मॉनिटरिंग रखने में सक्षम बनाएगा, जिसमें उनके खर्च से लेकर म्यूचुअल फंड और स्टॉक तक पर नजर रखना शामिल है.

ड्रीम11 ने पेड कॉन्टेस्ट और कैश गेम्स बंद किए

गौरतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के लागू होने के बाद ड्रीम11 ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि उसने अपने सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए . शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है, "हमने ड्रीम11 पर सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए और पूरी तरह से मुफ़्त ऑनलाइन सोशल गेम पर ध्यान केंद्रित कर दिया है."

बयान में आगे कहा गया है, "हालांकि हमारा मानना ​​है कि प्रगतिशील नियमन ही आगे बढ़ने का सही तरीका होता, हम कानून का सम्मान करेंगे और 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन कानून, 2025' का पूरी तरह से पालन करेंगे."

