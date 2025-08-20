ETV Bharat / bharat

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बिल का हजारीबाग के लोगों ने स्वागत किया है. इस बिल में सट्टा लगाने पर सख्त नियम हैं.

ONLINE GAMING BILL 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
Published : August 20, 2025 at 5:40 PM IST

हजारीबाग: केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना और रियल-मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है. इस बिल को 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी. इसका मुख्य लक्ष्य तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करना और विशेष रूप से युवाओं को इसके नकारात्मक प्रभावों से बचाना है. इस कदम से उन परिवारों में खुशी की लहर है, जिनके जीवन ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण उजड़ गए हैं. झारखंड के हजारीबाग जिले के मंडईखुर्द गांव में एक ऐसा ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक होनहार युवक की जिंदगी छीन ली.

ऑनलाइन गेमिंग बिल: एक नया कदम

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पेश किया. यह बिल ई-स्पोर्ट्स और शैक्षिक व सामाजिक गेम्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ रियल-मनी गेम्स, जैसे फंतासी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी और लॉटरी, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है. बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स के संचालन, प्रचार और विज्ञापन पर रोक लगाने के साथ-साथ इनके वित्तीय लेन-देन पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है. इसके उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट

इस बिल के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण (ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी) की स्थापना का प्रस्ताव है, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की नीतियों, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी का कार्य करेगी. यह प्राधिकरण गेम्स को वर्गीकृत करेगा, यह निर्धारित करेगा कि कौन सा गेम मनी गेम की श्रेणी में आता है और शिकायतों का निपटारा करेगा. इसके साथ ही यह बिल ई-स्पोर्ट्स को एक वैध खेल के रूप में मान्यता देता है और इसके लिए प्रशिक्षण अकादमियों, अनुसंधान केंद्रों और प्रौद्योगिकी मंचों को बढ़ावा देने की योजना है.

हजारीबाग में ऑनलाइन गेमिंग की त्रासदी

हजारीबाग के मंडईखुर्द गांव के रहने वाले सुरेश कुमार महतो ने अपने 21 वर्षीय बेटे की दर्दनाक कहानी साझा की, जिसने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण आत्महत्या कर ली थी. सुरेश ने बताया कि उनका बेटा जो बीएससी का छात्र था और एक होनहार युवक था, ऑनलाइन गेमिंग के जाल में इस कदर फंस गया कि उसने करीब 15 लाख रुपये गंवा दिए. इसकी जानकारी परिवार को तब हुई, जब वह अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मजबूर हो गया.

सुरेश ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, "हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था. हमने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन गेमिंग की लत उसकी जिंदगी छीन लेगी. वह हमारे घर का चिराग था, लेकिन इस सट्टे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया." उन्होंने केंद्र सरकार के इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम कई अन्य युवाओं और उनके परिवारों को इस विनाशकारी लत से बचाने में मदद करेगा.

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव

ऑनलाइन मनी गेम्स की लत ने न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी गंभीर समस्याएं पैदा की हैं. सरकार का कहना है कि ये गेम्स अक्सर भ्रामक वादों और आकर्षक पुरस्कारों के जरिए युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे वे लत और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. कुछ मामलों में, यह लत आत्महत्या जैसे चरम कदमों का कारण बनी है. बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी गतिविधियां न केवल व्यक्तिगत, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और डेटा उल्लंघन जैसे अवैध कार्यों के लिए भी हो सकता है.

हजारीबाग के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत ने कई परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है. सुरेश जैसे कई अभिभावकों ने सरकार से इस दिशा में सख्त कदम उठाने की मांग की थी, और अब इस बिल के पेश होने से उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही है.

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

हजारीबाग के मंडईखुर्द और आसपास के क्षेत्रों में इस बिल का व्यापक स्वागत हो रहा है. स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता इस बात से सहमत हैं कि ऑनलाइन मनी गेम्स की लत युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बन रही है. एक स्थानीय शिक्षक, रमेश सिंह, ने कहा, "हमारे क्षेत्र के कई युवा इन गेम्स के चक्कर में पढ़ाई और करियर से भटक गए हैं. यह बिल उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है."

सुरेश कुमार महतो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए कहा, "यह बिल उन परिवारों के लिए राहत की सांस है, जिन्होंने अपने बच्चों को इस लत के कारण खो दिया. हम चाहते हैं कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे ताकि और कोई परिवार इस दर्द से न गुजरे."

हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट

