गोदावरीखानी: तेलंगाना में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में भारी नुकसान उठाने वाले एक कैशियर ने उसकी भरपाई के लिए उसी बैंक को धोखा दिया जहां वह काम करता था. रीजनल मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसे बड़ी धोखाधड़ी का पता चला.

रविवार को रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, मामले में कैशियर और उसकी मदद करने वाले 44 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

ऑनलाइन सट्टेबाजी और बैंक से धोखाधड़ी

पुलिस के मुताबिक, चेन्नूर स्थित SBI-2 के कैशियर, नारिगे रविंदर (32) ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में लगभग 40 लाख रुपये गंवा दिए. इस पैसे की वसूली के लिए, उसने शाखा प्रबंधक वेन्नापु मनोहर और बैंक कर्मचारी लक्काकुला संदीप के साथ मिलकर 2024 में फ्राड का सहारा लिया.

सट्टेबाजी में नुकसान हुआ तो बैंक कैशियर ने किया फ्राड

आरोप है कि, रविंदर ने बैंक से चुपके से सोना निकालकर अपने दोस्तों, एसबीआईएफसी के सेल्स मैनेजर कोंगोंडी बिरेश, कस्टमर रिलेशन मैनेजर कोडाती राजशेखर और सेल्स ऑफिसर बोल्ली किशन को सौंप दिया. उन्होंने सोना गिरवी रखकर कमीशन ले लिया और बाकी रकम रविंदर को ट्रांसफर कर दी.

10 प्राइवेट वित्तीय कंपनियों से 44 लोगों के नाम पर गोल्ड लोन

अक्टूबर 2024 से अब तक, उसने 10 प्राइवेट वित्तीय कंपनियों के जरिए 44 लोगों के नाम पर 142 गोल्ड लोन लिए. उसने फर्जी दस्तावेज पेश करके 1.58 करोड़ रुपये की हेराफेरी भी की, जिसमें दिखाया गया था कि बैंक में दूसरों के नाम पर 4.14 किलो सोना गिरवी रखा गया है. इसके अलावा, उसने एटीएम मशीन में पैसे भरते समय पैसे भी चुराए.

मामले में 44 लोग गिरफ्तार

धोखाधड़ी का यह मामला तब सामने आया जब क्षेत्रीय प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता ने 23 अगस्त को बैंक से 25.17 किलोग्राम सोना और 1.10 करोड़ रुपये नकद गायब होने की शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश हुआ.

पुलिस ने कैशियर और उसके 44 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक उन्होंने 15.237 किलोग्राम सोने के आभूषण और अलग-अलग लोन संस्थानों में गिरवी रखे 1.61 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए हैं. पुलिस कार्रवाई जारी है.

