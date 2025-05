ETV Bharat / bharat

तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन के लिए 17 मई को चलेगी एक तरफा विशेष ट्रेन - ONE WAY SPECIAL TRAIN TO NIZAMUDDIN

नई दिल्लीः यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व ग्रीष्मकालीन भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेलवे ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ एक विशेष एकतरफा ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन संख्या 06033 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से दिल्ली के जरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए 17 मई, दिन शनिवार को रवाना होगा. लंबी दूरी की यह ट्रेन न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को राहत देगी, बल्कि कई राज्यों के यात्रियों के लिए तेज, सुविधाजनक व सीधा विकल्प भी प्रदान करेगी, जो सामान्य दिनों में सीटों की कमी से जूझते हैं. रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या -0603 केरल स्थित तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 17 मई की सुबह 07:30 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए चलेगी. यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन पर तीसरे दिन दोपहर 2 बजे पहुंचेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए इस विशेष ट्रेन में वातानुकूलित यानी एसी, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास के कोच लगाए गए हैं, जिससे इस स्पेशल ट्रेन से हर वर्ग के लोगों को राहत मिल सके. लोग इस ट्रेन में आरक्षित टिकट या अनारक्षित टिकट लेकर सफर कर सकते हैं. इन राज्यों के लोगों को मिलेगा लाभ: रेलवे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये विशेष ट्रेन केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. इस बीच यह ट्रेन कुल 47 स्टेशनों पर रुकते हुए लगभग पूरे पश्चिमी और मध्य भारत को पार करती हुई गंतव्य पर पहुंचेगी. केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर समेत अन्य रेलवे स्टेशन पर रुकेगी. कर्नाटक के मंगलुरु, उडुपी, बिंदूर, अंकोला और कारवार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन: यह ट्रेन गोवा के मडगांव – सैलानियों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी. इससे यहां के यात्रियों को लाभ मिलेगा. महाराष्ट्र के रत्नागिरी, पनवेल, वसई रोड – कोंकण बेल्ट व मुंबई उपनगरीय क्षेत्र के यात्रियों को भी इस ट्रेन का लाभ मिलेगा. गुजरात के उधना, वडोदरा – सूरत, बड़ौदा, मध्य प्रदेश के रतलाम, नागदा, राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी. इससे यहां के यात्री भी इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह विशेष ट्रेन गर्मी की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के साथ-साथ यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय पर स्टेशन पहुंचें और सभी नियमों का पालन करें. ये भी पढ़ें : गर्मी में रेल यात्रियों को बड़ी राहत: उत्तर रेलवे चलाएगा समर स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट व शेड्यूल

