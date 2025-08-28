रायगढ़: देश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में जब हम कोंकण के बारे में सोचते हैं, तो गणेश पूजा का एक अलग ही दृश्य हमारे सामने आ जाता है. रायगढ़ जिले के माणगांव तालुका में एक अनोखा गांव है जहां ये सभी परंपराएं उलट हैं.

हम हर घर में बप्पा के आगमन की तस्वीर, आरतियों का शोर, ढोल और झांझ की थाप, दिन-रात चलने वाली उत्सव मूर्तियों की पूजा जानते हैं, लेकिन रायगढ़ जिले के माणगांव तालुका में एक अनोखा गांव है, जहां किसी भी घर में गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है. इसके बावजूद वहां गणेशोत्सव उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है. इस गांव का नाम 'साले' है.

एक गांव, एक गणपति (ETV Bharat)

गंगा झील से शुरू होता है जुलूस

गांव के लगभग 125 घरों में से किसी भी घर में गणेश की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है. ढोल-नगाड़ों की ध्वनि के साथ गंगा झील से गणेश जी की शोभायात्रा निकाली जाती है. घर-घर इस पालकी का स्वागत किया जाता है, बप्पा की पूजा की जाती है और फिर शोभायात्रा वापस मंदिर लौटती है.

यह है परंपरा

इस गांव में 'एक गांव, एक गणपति' की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. वर्तमान पीढ़ी को ठीक से पता नहीं है कि यह परंपरा कब शुरू हुई, लेकिन इस संस्कृति को सैकड़ों वर्षों से जीवित रखा गया है. घर-घर गणेशोत्सव मनाने के बजाय, एक साथ आकर सामूहिक रूप से गणपति की पूजा करना साले गांव की एक अनूठी परंपरा है.

इस उत्सव के कारण न केवल ग्रामीण, बल्कि मुंबई-पुणे में काम करने वाले कोंकण लोग, माहेर्वासिनी और पंचक्रोशी के भक्त भी बड़ी संख्या में गांव में प्रवेश करते हैं. एक ही दिन में पूरा गांव एक गणपति के चारों ओर इकट्ठा होता है और भक्ति के साथ उत्सव मनाता है.

एक गांव, एक गणपति' की परंपरा

हर साल, गणेशोत्सव को एक नया आयाम देने वाले इस अनोखे उत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्सुकता से साले गांव पहुंचते हैं. गणेशोत्सव यूं तो हर घर में बप्पा की पूजा का चलन है, लेकिन रायगढ़ के साले गांव में 'एक गांव, एक गणपति' की परंपरा इसे बिल्कुल अलग बनाती है.

