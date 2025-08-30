ETV Bharat / bharat

'एक गांव, एक गणेश प्रतिमा': तेलंगाना में एकता और पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल - GANESH CHATURTHI 2025

पहले लोग अलग-अलग गणेश पूजा करते थे, अब पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा हो रहा है. यह ज़्यादा आनंददायक और सार्थक लगता है.

निजामाबाद में गणेश पूजा. (ETV Bharat)
निजामाबाद: तेलंगाना के निजामाबाद ग्रामीण मंडल के तिरमनपल्ली के लोगों ने पूरे गांव के लिए एक ही गणेश प्रतिमा स्थापित करके एकता और पर्यावरण जागरूकता की एक अद्भुत मिसाल कायम की है. पहले विभिन्न गलियों और मोहल्लों में दर्जनों मूर्तियां स्थापित की जाती थीं. पिछले साल ही, इस उत्सव के लिए गांव में 20 से ज़्यादा मूर्तियां लाई गई थीं. इस साल एक महत्वपूर्ण बदलाव आया.

ग्राम विकास समिति (वीडीसी) और स्थानीय युवा समूहों की पहल पर, ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से गणेश चतुर्थी मनाने का फैसला किया. पिछले दो सालों से, ग्राम विकास समिति के सदस्य मंडप आयोजकों को केवल एक ही मूर्ति स्थापित करने के विचार के लिए मनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे. इस साल आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, जब पूरे गांव ने सर्वसम्मति से इस पर सहमति जताई.

ग्रामीणों ने पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए मिट्टी की मूर्ति चुनी. मूर्ति को गांव के मध्य स्थित राम मंदिर में स्थापित किया गया. हर सुबह और शाम, निवासी मंदिर में इकट्ठा होकर पूजा-अर्चना और आरती करते हैं. जो उत्सव कभी गांव के अलग-अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था, वह अब भक्ति और एकता की सामूहिक अभिव्यक्ति बन गया है.

मंदिर परिसर गतिविधियों का केंद्र बन गया है. बच्चे और युवा वहां गाते-बजाते और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए समय बिताते हैं. जबकि बुजुर्ग लोग भक्ति कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं. माहौल को जीवंत और उत्सवी बताया जा रहा है, साथ ही ग्रामीणों के बीच आत्मीयता का भाव भी बढ़ रहा है.

एक ग्रामीण ने कहा, "पहले हर समूह अलग-अलग त्योहार मनाता था, लेकिन अब पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा हो रहा है. यह ज़्यादा आनंददायक और सार्थक लगता है."

यह पहल न केवल सामाजिक सौहार्द को मज़बूत कर रही है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम कर रही है. क्योंकि कम मूर्तियों का मतलब विसर्जन के दौरान कम प्रदूषण है. तिरमनपल्ली के लोगों का मानना ​​है कि उनका यह कदम पड़ोसी गांवों को भी परंपरा और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसा ही मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा.

