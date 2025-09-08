केरल : एक महीने में अमीबिक इंसेफेलाइटिस से पांचवीं मौत, वंडूर की महिला ने दम तोड़ा
केरल में ब्रेन इंफेक्शन से जुड़ी बीमारी अमीबिक इंसेफेलाइटिस से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई.
Published : September 8, 2025 at 1:35 PM IST
कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में अमीबिक इंसेफेलाइटिस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई. इससे एक महीने में इस बीमारी से मरने वाले लोगों की कुल संख्या पांच हो गई है. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में मरने वाली वंदूर की 56 वर्षीय शोभना की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई.
इससे पहले, ओमासेरी की एक 9 वर्षीय लड़की, एक तीन महीने का बच्चा, मलप्पुरम की एक महिला और वायनाड के रथीश की भी संक्रमण से मौत हो गई थी. डीएमओ के अनुसार, कासरगोड के एक युवक और मलप्पुरम के एक व्यक्ति का मेडिकल कॉलेज अस्पताल चल रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है. फिलहाल इस बीमारी से पीड़ित कुल 10 लोगों का इलाज चल रहा है.
दिमाग खाने वाला अमीबा क्या है?
नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा को सामान्यतः आम भाषा में इसे "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहा जाता है.
दूषित पानी में तैरने या नहाने के दौरान ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है. नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म और मीठे पानी में खासकर गर्मियों और मानसून के महीनों में जीवित रहता है. इतना ही नहीं यह एक बार शरीर के अंदर जाने पर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे प्राथमिक अमीबिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) नामक गंभीर संक्रमण हो जाता है.
इतना ही नहीं यह एक बार शरीर के अंदर जाने पर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे प्राथमिक अमीबिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) नामक गंभीर संक्रमण हो जाता है.
बीमारी के लक्षण
गंभीर सिरदर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम और दौरे जैसे लक्षण, इसके संपर्क में आने के 1 से 9 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं.
क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ
हालांकि अमीबा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, और दूषित पानी पीने से कोई खतरा नहीं है क्योंकि पेट का अम्ल इसे नष्ट कर देता है. वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और नाक में पानी जाने से बचने पर ज़ोर देते हैं.
संक्रमण का स्रोत अभी भी अस्पष्ट है. स्वास्थ्य अधिकारी अभी तक संक्रमण के सटीक स्रोत का पता नहीं लगा सके हैं. इलाज करा रहे कुछ मरीज़ों का तालाबों या नदियों में तैरने का कोई इतिहास नहीं है. वहीं मरने वाले तीन महीने के बच्चे के रिश्तेदारों ने बताया कि उसे कुएं के पानी में नहलाया गया था.
स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि जागरूकता और सावधानी, विशेषकर नाक में पानी जाने से रोकने के बारे में, सबसे अच्छा निवारक उपाय है.
मेनिनजाइटिस को समझना
मेनिनजाइटिस, मेनिन्जेस की सूजन है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली एक नाजुक झिल्ली है. इससे स्थायी मस्तिष्क क्षति, गंभीर जटिलताएं और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो सकती है.
- मेनिनजाइटिस के प्रकार
वायरल मेनिनजाइटिस: यह सबसे आम और सबसे कम गंभीर प्रकार है, जो अक्सर बिना उपचार के अपने आप ठीक हो जाता है.
- बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस: एक गंभीर रूप जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है. समय पर उपचार न मिलने पर, यह स्थायी मस्तिष्क क्षति, लकवा, श्रवण हानि या मृत्यु का कारण बन सकता है.
- फंगल मेनिनजाइटिस: एक दुर्लभ प्रकार, जो आमतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है.
मेनिनजाइटिस के लक्षण अक्सर अचानक प्रकट होते हैं और वयस्कों व बच्चों में अलग-अलग होते हैं. सामान्य लक्षणों में तेज़ सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, तेज़ बुखार, मतली या उल्टी और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं.
कुछ प्रकार के संक्रमण से दाने निकल सकते हैं. शिशुओं में, चिड़चिड़ापन, रोना, खाना न खाना और सुस्ती जैसे लक्षण हो सकते हैं. यदि लक्षण दिखाई दें तो तत्काल चिकित्सा देखभाल आवश्यक है, क्योंकि स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है, विशेषकर उन मामलों में जहां अमीबा भी मौजूद हो.
ये भी पढ़ें- हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, केरल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की