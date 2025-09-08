ETV Bharat / bharat

केरल : एक महीने में अमीबिक इंसेफेलाइटिस से पांचवीं मौत, वंडूर की महिला ने दम तोड़ा

वंदूर की 56 वर्षीय शोभना की अमीबिक इंसेफेलाइटिस से मौत हो गई. ( ETV Bharat )

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में अमीबिक इंसेफेलाइटिस से एक और व्यक्ति की मौत हो गई. इससे एक महीने में इस बीमारी से मरने वाले लोगों की कुल संख्या पांच हो गई है. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में मरने वाली वंदूर की 56 वर्षीय शोभना की मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई.

इससे पहले, ओमासेरी की एक 9 वर्षीय लड़की, एक तीन महीने का बच्चा, मलप्पुरम की एक महिला और वायनाड के रथीश की भी संक्रमण से मौत हो गई थी. डीएमओ के अनुसार, कासरगोड के एक युवक और मलप्पुरम के एक व्यक्ति का मेडिकल कॉलेज अस्पताल चल रहा है, लेकिन उनकी हालत गंभीर है. फिलहाल इस बीमारी से पीड़ित कुल 10 लोगों का इलाज चल रहा है.

दिमाग खाने वाला अमीबा क्या है?

नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा को सामान्यतः आम भाषा में इसे "दिमाग खाने वाला अमीबा" कहा जाता है.

दूषित पानी में तैरने या नहाने के दौरान ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है. नेग्लेरिया फाउलेरी गर्म और मीठे पानी में खासकर गर्मियों और मानसून के महीनों में जीवित रहता है. इतना ही नहीं यह एक बार शरीर के अंदर जाने पर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे प्राथमिक अमीबिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) नामक गंभीर संक्रमण हो जाता है.

इतना ही नहीं यह एक बार शरीर के अंदर जाने पर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे प्राथमिक अमीबिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) नामक गंभीर संक्रमण हो जाता है.

बीमारी के लक्षण

गंभीर सिरदर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम और दौरे जैसे लक्षण, इसके संपर्क में आने के 1 से 9 दिनों के भीतर दिखाई दे सकते हैं.

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ

हालांकि अमीबा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, और दूषित पानी पीने से कोई खतरा नहीं है क्योंकि पेट का अम्ल इसे नष्ट कर देता है. वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और नाक में पानी जाने से बचने पर ज़ोर देते हैं.