कोलकाता: पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में हुए एक विस्फोट में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि विस्फोट रविवार देर रात 12 बजकर 57 मिनट पर मध्यमग्राम हाई स्कूल के मुख्य द्वार के सामने हुआ, जिसमें सच्चिदानंद मिश्रा नामक शख्स की मौत हो गई.

बारासात पुलिस जिला के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, घायल को बारासात मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया. एक सर्जरी के बाद उसे कोलकाता के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां आज सुबह उसने अंतिम सांस ली.

उन्होंने बताया कि करीब 25 साल के इस व्यक्ति के बाएं हाथ, पेट और बाएं पैर के ऊपरी हिस्से में चोटें आई हैं. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए, जबकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मामले की आवश्यक जांच की.

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मृतक के पास एक काला बैग था, जिसमें विस्फोट हो गया. उन्होंने बताया कि, एनआई के अधिकारियों ने बैग के फटे हुए टुकड़े ज़ब्त कर लिए हैं. कुछ तार, दो मोबाइल फोन नंबर और दो आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मिलीं. ये मोबाइल फोन नंबर उत्तर प्रदेश में उसके परिवार के सदस्यों के थे.

पुलिसकर्मी के मुताबिक, मृतक के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि वह हरियाणा में कांच की एक फैक्ट्री में काम करता था और काफी समय से उनके संपर्क में नहीं था. उन्होंने कहा, "हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह किसी ऐसे गिरोह का हिस्सा था जिसने कोई आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी. हम पश्चिम बंगाल में उसके आने की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने रासायनिक जांच के लिए बैग अपने कब्जे में ले लिया है और इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि उसमें किस प्रकार के विस्फोटक थे."

जांचकर्ताओं ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और एक स्थानीय व्यापारी से पूछताछ की, जिसने विस्फोट होने से कुछ मिनट पहले मृतक व्यक्ति से बातचीत की थी. पुलिस अधिकारी ने कहा, "व्यापारी की पहचान अरूप पॉल के रूप में हुई है. उससे पूछताछ की जा रही है और हमारे अधिकारी मृतक व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत के बारे में पता लगा रहे हैं."

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे 'गंभीर मामला' बताते हुए कहा कि राज्य में जांच एजेंसियों को और सक्रिय होना चाहिए. उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "यह एक गंभीर मामला है. संबंधित एजेंसियों को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए."

पुलिस और मंत्री का बयान

इस मामले पर बारासात जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आतिश बिस्वास ने कहा कि, घबराने की कोई बात नहीं है. विशेषज्ञ घटना पर नजर रखे हुए हैं. जांच अभी शुरुआती चरण में है इसलिए अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने कहा, बैग से कपड़ों के अलावा कुछ खास नहीं मिला है. जांच जारी है.

दूसरी ओर, खबर मिलने के बाद, मध्यमग्राम के विधायक और राज्य के खाद्य मंत्री रथिन घोष सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा, "स्कूल के सामने हुई इस घटना से इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया है. ऐसी घटना मध्यमग्राम शहर में पहले कभी नहीं हुई. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ. पुलिस जांच करेगी और घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाएगी."

