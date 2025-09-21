ETV Bharat / bharat

अनोखी परंपरा ! एक दिनी दुर्गा पूजा, पहले दिन होते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी के सारे अनुष्ठान

वैसे तो दुर्गा पूजा उत्सव नौ दिनों तक चलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक गांव में एक दिवसीय दुर्गा पूजा होती है.

one-day Durga Puja at Kalikrishna Ashram in Dhenua village of Asansol West Bengal
धेनुआ गांव के कालीकृष्ण आश्रम में महालया पर 'अगमनमी दुर्गा' की पूजा की गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 8:18 PM IST

4 Min Read
आसनसोल (पश्चिम बंगाल): जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है और देवीपक्ष शुरू होता है, दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो जाता है और शरद ऋतु का आकाश बीरेंद्र कृष्ण भद्र की 'महिषासुरमर्दिनी' के आगमन के राग से भर जाता है. लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए गंगा, दामोदर, अजय नदी और अन्य जिलों के घाटों पर उमड़ पड़ते हैं, ठीक उसी समय आसनसोल के हीरापुर के धेनुआ (Dhenua) गांव में कालीकृष्ण आश्रम में एक दिवसीय दुर्गा पूजा शुरू होती है. इसे 'आगमनी दुर्गा पूजा' नाम दिया गया है. सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा के अनुष्ठान एक ही दिन में पूरे होते हैं और दशमी विसर्जन की घंटियां उसी दिन बजाई जाती हैं. दूसरे शब्दों में, धेनुआ गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही खुशी का माहौल खत्म हो जाता है.

कालीकृष्ण आश्रम की स्थापना 1937 में आसनसोल के हीरापुर में दामोदर नदी के तट पर हुई थी. तेजानंद ब्रह्मचारी नाम के एक साधु ने इस आश्रम की स्थापना की थी. स्थानीय निवासियों के अनुसार, गांव में 1979 में इस आगमनी दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. देवी से स्वप्न संदेश प्राप्त होने के बाद तेजानंद ब्रह्मचारी ने इस आगमनी दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. तब से यह पूजा इसी तरह होती आ रही है. यह असाधारण पूजा पितृपक्ष के अंत और महालया में देवीपक्ष के आरंभ में शुरू होती है. यह पूजा एक ऐसे दिन समाप्त होती है जिसके बारे में पश्चिम बंगाल में और कहीं सुनने में नहीं आता. हालांकि, ऐसी आगमनी दुर्गा पूजा असम में अभी भी होती है.

आसनसोल के धेनुआ गांव में देवी दुर्गा की असाधारण मूर्ति
आसनसोल के धेनुआ गांव में देवी दुर्गा की असाधारण मूर्ति (ETV Bharat)

पूजा के नियम
दुर्गा पूजा की तरह, महालया की सुबह नवपत्रिका (9 अलग-अलग पेड़ों की पत्तियों से बना गुच्छा) को सबसे पहले स्नान कराकर मंदिर परिसर में लाया जाता है. फिर नवपत्रिका को मंदिर में मूर्ति के सामने स्थापित किया जाता है. पूजा षष्ठी कीर्ति से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक चलती है. पूजा के अंत में, नवपत्रिका का विसर्जन किया जाता है. 'घट' का भी विसर्जन किया जाता है. मूर्ति केवल स्थानीय लोगों के अनुरोध पर ही रखी जाती है. दुर्गा पूजा के 10वें दिन मूर्ति को हटा दिया जाता है. हालांकि, उस मूर्ति की पूजा और अन्य अनुष्ठान अब नहीं किए जाते हैं.

आसनसोल के धेनुआ गांव में कालीकृष्ण आश्रम में एक दिवसीय दुर्गा पूजा
आसनसोल के धेनुआ गांव में कालीकृष्ण आश्रम में एक दिवसीय दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

मंदिर के सेवादार ने बताया, "यह एक दिवसीय आगमनी पूजा धेनुआ गांव के कालीकृष्ण आश्रम में दुर्गा पूजा की परंपरा के अनुसार आयोजित की जाती है. यह पूजा पितृपक्ष के अंतिम दिन महालया में होती है. सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी की सभी पूजा अमावस्या के दिन की जाती हैं. अंत में, घट (कलश) का विसर्जन किया जाता है."

देवी दुर्गा का अनोखा स्वरूप
इस एक दिनी दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन होते हैं. यहां देवी दुर्गा अपने परिवार के साथ नहीं होतीं, यानी दुर्गा की मूर्ति में कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी या सरस्वती नहीं दिखते. यहां तक कि महिषासुर भी देवी के चरणों के नीचे नहीं दिखता. देवी का स्वरूप भी शांत और सदैव मुस्कुराता हुआ है. यहां देवी का क्रोधित स्वरूप नहीं दिखता. मूर्ति में मां दुर्गा अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ होती हैं.

महालया की सुबह नवापतिका स्नान
महालया की सुबह नवापतिका स्नान (ETV Bharat)

देवी दुर्गा के आगमन को देखने के लिए उमड़ी भीड़
महालया की सुबह से ही धेनुआ और आसपास के विभिन्न गांवों और आसनसोल शहर से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं. दामोदर नदी के उस पार, पड़ोसी जिलों, बांकुरा और पुरुलिया से भी लोग इस पूजा में भाग लेने आते हैं. यह पूजा पूरे दिन चलती है. दोपहर में मंदिर परिसर में लगभग 5,000 लोगों को खिचड़ी खिलाई जाती है.

आसनसोल के धेनुआ गांव में कालीकृष्ण आश्रम में एक दिवसीय दुर्गा पूजा
आगामी दुर्गा पूजा पर गांव की महिलाएं और बच्चे ढाक बजाते हुए (ETV Bharat)

दूर-दूर से लोग दुर्गा पूजा के इस असाधारण आगमन में शामिल होने आते हैं. हालांकि, जैसे-जैसे महालया का दिन नजदीक आता है, धेनुआ गांव के निवासियों का उत्साह कम होने लगता है. दोपहर होते-होते, विजया के करुण विलाप की ध्वनि वहां सुनाई देने लगती है. जहां पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा की धूम मची होती है, वहीं इस धेनुआ गांव में दुर्गा पूजा एक ही दिन में समाप्त हो जाती है. पूजा के आगमन पर, हीरापुर के धेनुआ स्थित इस कालीकृष्ण आश्रम में विसर्जन की ध्वनि गूंजती है.

