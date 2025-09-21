ETV Bharat / bharat

अनोखी परंपरा ! एक दिनी दुर्गा पूजा, पहले दिन होते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी के सारे अनुष्ठान

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है और देवीपक्ष शुरू होता है, दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो जाता है और शरद ऋतु का आकाश बीरेंद्र कृष्ण भद्र की 'महिषासुरमर्दिनी' के आगमन के राग से भर जाता है. लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए गंगा, दामोदर, अजय नदी और अन्य जिलों के घाटों पर उमड़ पड़ते हैं, ठीक उसी समय आसनसोल के हीरापुर के धेनुआ (Dhenua) गांव में कालीकृष्ण आश्रम में एक दिवसीय दुर्गा पूजा शुरू होती है. इसे 'आगमनी दुर्गा पूजा' नाम दिया गया है. सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा के अनुष्ठान एक ही दिन में पूरे होते हैं और दशमी विसर्जन की घंटियां उसी दिन बजाई जाती हैं. दूसरे शब्दों में, धेनुआ गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ ही खुशी का माहौल खत्म हो जाता है.

कालीकृष्ण आश्रम की स्थापना 1937 में आसनसोल के हीरापुर में दामोदर नदी के तट पर हुई थी. तेजानंद ब्रह्मचारी नाम के एक साधु ने इस आश्रम की स्थापना की थी. स्थानीय निवासियों के अनुसार, गांव में 1979 में इस आगमनी दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. देवी से स्वप्न संदेश प्राप्त होने के बाद तेजानंद ब्रह्मचारी ने इस आगमनी दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. तब से यह पूजा इसी तरह होती आ रही है. यह असाधारण पूजा पितृपक्ष के अंत और महालया में देवीपक्ष के आरंभ में शुरू होती है. यह पूजा एक ऐसे दिन समाप्त होती है जिसके बारे में पश्चिम बंगाल में और कहीं सुनने में नहीं आता. हालांकि, ऐसी आगमनी दुर्गा पूजा असम में अभी भी होती है.



पूजा के नियम

दुर्गा पूजा की तरह, महालया की सुबह नवपत्रिका (9 अलग-अलग पेड़ों की पत्तियों से बना गुच्छा) को सबसे पहले स्नान कराकर मंदिर परिसर में लाया जाता है. फिर नवपत्रिका को मंदिर में मूर्ति के सामने स्थापित किया जाता है. पूजा षष्ठी कीर्ति से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी तक चलती है. पूजा के अंत में, नवपत्रिका का विसर्जन किया जाता है. 'घट' का भी विसर्जन किया जाता है. मूर्ति केवल स्थानीय लोगों के अनुरोध पर ही रखी जाती है. दुर्गा पूजा के 10वें दिन मूर्ति को हटा दिया जाता है. हालांकि, उस मूर्ति की पूजा और अन्य अनुष्ठान अब नहीं किए जाते हैं.