सांसदों को लेकर आ रहे विमान में आई खराबी, दो घंटे हवा में लगाए चक्कर, वेणुगोपाल बोले-भाग्य से बचे - AIR INDIA

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह और अन्य यात्री भाग्य से बचे. उन्होंने डीजीसीए और विमानन मंत्रालय से घटना की जांच करने को कहा.

AIR INDIA
दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में खराबी के बाद उसे चेन्नई डायवर्ट किया गया (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 8:42 AM IST

नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल समेत कई सांसदों और अन्य यात्रियों को बीती रात एयर इंडिया के विमान में भयावह त्रासदी का सामना करना पड़ा. यह हादसा उस वक्त हुआ जब तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI2455 को रविवार शाम तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया. इसी फ्लाइट में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अन्य सांसद भी सवार थे. विमान में संदिग्ध तकनीकी समस्या और मौसम की स्थिति के कारण इसे चेन्नई हवाई अड्डे के लिए डायवर्ट कर दिया गया. जैसा कि एयरलाइन ने पुष्टि की है.

कांग्रेस सांसद ने एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में इस अनुभव को भयावह रूप से त्रासदी के करीब बताया. पोस्ट में लिखा था, 'त्रिवेंद्रम से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 2455 - जिसमें मैं कई सांसद और सैकड़ों यात्री सवार थे - आज भयावह रूप से त्रासदी के करीब पहुंच गई.'

ये यात्रा जो देरी से शुरू हुई एक कष्टदायक यात्रा में बदल गयी. उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हमें भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा. करीब एक घंटे बाद पायलट ने फ्लाइट सिग्नल में खराबी की घोषणा की और फ्लाइट को चेन्नई की ओर मोड़ दिया.

वेणुगोपाल ने पोस्ट में आगे लिखा,'करीब दो घंटे तक हम लैंडिंग की मंजूरी के इंतजार में विमान हवाई अड्डे का चक्कर लगाता रहा. वहीं, पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान होश उड़ा देने वाला पल आया. पता चला कि जिस रनवे पर विमान उतरने वाला था उसपर पहले से एक विमान मौजूद था. हालांकि पायलट ने सही वक्त पर सही फैसला लेकर यात्रियों की जान बचायी. दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित रूप से उतर गया. हम कुशलता और किस्मत से बच गए. यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकती.'

वेणुगोपाल ने विमानन अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस घटना की तत्काल जांच करनी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चूक फिर कभी न हो. फ्लाइट रडार 24 के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान AI2455 को तिरुवनंतपुरम से शाम 7:15 बजे रवाना होना था, लेकिन यह रात 8:17 बजे उड़ान भर पाई. यह उड़ान, जिसे पहले रात 10:45 बजे दिल्ली पहुंचना था, चेन्नई में सुरक्षित उतर गई.

एयर इंडिया की ओर से इस घटना को लेकर सफाई दी गई. प्रवक्ता ने कहा कि चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी समस्या और खराब मौसम को देखते हुए एहतियातन चेन्नई में विमान को लैंड कराया गया. विमान चेन्नई में सुरक्षित रूप से उतर गया, जहां विमान की आवश्यक जांच की जाएगी.

एयर इंडिया ने ये भी स्पष्ट किया कि चेन्नई हवाई अड्डे पर पहली बार उतरने के प्रयास के दौरान चेन्नई एटीसी द्वारा गो-अराउंड का निर्देश दिया गया था, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की उपस्थिति के कारण ऐसा किया गया. पायलट ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं. इस मामले में उन्होंने पूरी उड़ान के दौरान मानक प्रक्रियाओं का पालन किया. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हमें प्रभावित यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. एयरलाइन ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

