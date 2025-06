ETV Bharat / bharat

आज है निर्जला एकादशी व्रत, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ी भीड़ - NIRJALA EKADASHI SNAN 2025

निर्जला एकादशी व्रत 2025 ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 6, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:46 AM IST 4 Min Read

हरिद्वार: आज निर्जला एकादशी है. निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है. ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर स्नान और व्रत से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. निर्जला एकादशी व्रत पर तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. पूजा में तुलसी पत्ता या तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है. आज है निर्जला एकादशी: निर्जला एकादशी यानि ऐसी एकादशी जिस पर बिना जल ग्रहण किये ही व्रत रखा जाता है और गंगा स्नान किया जाता है. पितरों के निमित्त पूजा अर्चना, पिंडदान आदि किया जाता है. पितरों के निमित्त दान दिया जाता है और जो भी ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. साल भर की 24 एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है. हरिद्वार में निर्जला एकादशी व्रतियों का स्नान पर्व (Video- ETV Bharat)

हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लगी होड़: इस पुण्य को पाने के लिये हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. यह श्रद्धालु मां गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पूजा और दान कर रहे हैं. देश के विभिन्न स्थानों से आये श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने आप को तृप्त कर रहे हैं और मानते है कि गंगा स्नान से उनको सुख की अनुभूति होती है. वैसे तो सभी एकादशी का महत्व है. मगर यह माना जाता है निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है. इस पर निर्जल रहकर व्रत करना और गंगा स्नान करने पर असीम पुण्य की प्राप्ति होती है. स्नान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. गुरुवार को गंगा दशहरा का स्नान था और उसमें करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था. पंडित जी ने बताया निर्जला एकादशी का महत्व: ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि- निर्जला एकादशी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, वह एकादशी जिसमें निर्जल रहकर व्रत रखना होता है. यही वह एकादशी है, जिसका यह फल बताया गया है कि जो आज के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में मौन रहकर स्नान करने के पश्चात निर्जल रहकर व्रत करें और व्रत के पूर्व मौसमी फल, जल पात्र और पंखा, चीनी और इस प्रकार की चीज जो अपने पितरों के निमित दान करता है, अपने पुरोहित को देता है, उस व्यक्ति को पूरे वर्ष की एकादशियों का फल मिलता है. इसका पुण्य फल इतना बताया गया है कि भीमसेनी एकादशी नाम भी इसी कारण पड़ा था. वेदव्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इसी दिन का उपवास करके पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त कर लिया था.

-पंडित मनोज त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य- निर्जला एकादशी से मिलता है 24 एकादशियों का पुण्य: जो व्यक्ति एक वर्ष की एकादशी रख लेता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है. किसी भी जीवन में तीन प्रकार के किए गए पापों को तुरंत ही एकादशी के प्रभाव से नष्ट कर लेता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इसमें गंगा स्नान करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं. बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु: निर्जला एकादशी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुचे हुए हैं. बड़ी संख्या में तीर्थयात्री निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान करने और पितरों के के लिए पूजा करने के लिये आये हैं. सुबह से श्रद्धालुओं के स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ है जो निरंतर जारी है. श्रद्धालुगण का कहना है कि गंगा स्नान करके उनको सुख की अनुभूति हुई है.

ये भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर्व: हरिद्वार में 20 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगोत्री धाम के इतने लोगों ने किए दर्शन

हरिद्वार: आज निर्जला एकादशी है. निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी गई है. ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर स्नान और व्रत से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. निर्जला एकादशी व्रत पर तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. पूजा में तुलसी पत्ता या तुलसी दल जरूर चढ़ाया जाता है. आज है निर्जला एकादशी: निर्जला एकादशी यानि ऐसी एकादशी जिस पर बिना जल ग्रहण किये ही व्रत रखा जाता है और गंगा स्नान किया जाता है. पितरों के निमित्त पूजा अर्चना, पिंडदान आदि किया जाता है. पितरों के निमित्त दान दिया जाता है और जो भी ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. साल भर की 24 एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है. हरिद्वार में निर्जला एकादशी व्रतियों का स्नान पर्व (Video- ETV Bharat) हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए लगी होड़: इस पुण्य को पाने के लिये हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. यह श्रद्धालु मां गंगा के निर्मल जल में स्नान कर पूजा और दान कर रहे हैं. देश के विभिन्न स्थानों से आये श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने आप को तृप्त कर रहे हैं और मानते है कि गंगा स्नान से उनको सुख की अनुभूति होती है. वैसे तो सभी एकादशी का महत्व है. मगर यह माना जाता है निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा है. इस पर निर्जल रहकर व्रत करना और गंगा स्नान करने पर असीम पुण्य की प्राप्ति होती है. स्नान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं. गुरुवार को गंगा दशहरा का स्नान था और उसमें करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया था. पंडित जी ने बताया निर्जला एकादशी का महत्व: ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि- निर्जला एकादशी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, वह एकादशी जिसमें निर्जल रहकर व्रत रखना होता है. यही वह एकादशी है, जिसका यह फल बताया गया है कि जो आज के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में मौन रहकर स्नान करने के पश्चात निर्जल रहकर व्रत करें और व्रत के पूर्व मौसमी फल, जल पात्र और पंखा, चीनी और इस प्रकार की चीज जो अपने पितरों के निमित दान करता है, अपने पुरोहित को देता है, उस व्यक्ति को पूरे वर्ष की एकादशियों का फल मिलता है. इसका पुण्य फल इतना बताया गया है कि भीमसेनी एकादशी नाम भी इसी कारण पड़ा था. वेदव्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इसी दिन का उपवास करके पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त कर लिया था.

-पंडित मनोज त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य- निर्जला एकादशी से मिलता है 24 एकादशियों का पुण्य: जो व्यक्ति एक वर्ष की एकादशी रख लेता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है. किसी भी जीवन में तीन प्रकार के किए गए पापों को तुरंत ही एकादशी के प्रभाव से नष्ट कर लेता है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी कहते हैं, इसमें गंगा स्नान करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं. बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु: निर्जला एकादशी स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुचे हुए हैं. बड़ी संख्या में तीर्थयात्री निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान करने और पितरों के के लिए पूजा करने के लिये आये हैं. सुबह से श्रद्धालुओं के स्नान का जो सिलसिला शुरू हुआ है जो निरंतर जारी है. श्रद्धालुगण का कहना है कि गंगा स्नान करके उनको सुख की अनुभूति हुई है.

ये भी पढ़ें: गंगा दशहरा पर्व: हरिद्वार में 20 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगोत्री धाम के इतने लोगों ने किए दर्शन

Last Updated : June 6, 2025 at 11:46 AM IST