माता-पिता की शादी की सालगिरह पर दंपति ने शिरडी साईंबाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट

शिरडी: एमपी के इंदौर निवासी सिंधुक सिंह उर्फ ​​साईं भक्त आज अपने माता-पिता के साथ शिरडी आए और साईं बाबा की समाधि मनोभावे के दर्शन किए. माता-पिता के विवाह को 44 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने परिवार के साथ ये दर्शन किए. सिंधुक सिंह ने साईं बाबा के चरणों में 33 ग्राम वजन का सोने का मुकुट अर्पित किया. मूल रूप से इंदौर निवासी सिंधुक सिंह और उनकी पत्नी अक्सर काम के सिलसिले में विदेश जाते हैं.

बता दें कि सिंधुक सिंह के पिता गजित सिंह और माता निधि दोनों इंदौर में रहते हैं. उन्होंने अपने माता-पिता के विवाह के 44 वर्ष पूरे होने पर मुलगा और 33 ग्राम वजन का सोने का मुकुट साईंबाबा के चरणों में अर्पित किया.

बता दें कि विवाह के बाद सिंधुक अपनी पत्नी के साथ दोनों स्थायी नौकरी के लिए विदेश चले गए हैं. सिंधु की सास ने कहाकि उन्हें खुशी हो रही है कि ऐसा संभव हो पाया है.

इस समय सिंधुक सिंह ने कहा कि शिरडी साईं बाबा ने हमारे परिवार को सुख और शांति का आशीर्वाद दिया है. साईं बाबा ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं. इसलिए आज हम पति-पत्नी ने अपने माता-पिता से कही गई बातों को सुनने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.