माता-पिता की शादी की सालगिरह पर दंपति ने शिरडी साईंबाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट

सिंधुक सिंह ने साईंबाबा के चरणों में 33 ग्राम वजन का सोने का मुकुट अर्पित किया. पापा-मम्मी की शादी की सालगिरह पर ये किया.

gold crown
दंपति ने शिरडी साईं बाबा को अर्पित किया सोने का मुकुट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
शिरडी: एमपी के इंदौर निवासी सिंधुक सिंह उर्फ ​​साईं भक्त आज अपने माता-पिता के साथ शिरडी आए और साईं बाबा की समाधि मनोभावे के दर्शन किए. माता-पिता के विवाह को 44 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने परिवार के साथ ये दर्शन किए. सिंधुक सिंह ने साईं बाबा के चरणों में 33 ग्राम वजन का सोने का मुकुट अर्पित किया. मूल रूप से इंदौर निवासी सिंधुक सिंह और उनकी पत्नी अक्सर काम के सिलसिले में विदेश जाते हैं.

बता दें कि सिंधुक सिंह के पिता गजित सिंह और माता निधि दोनों इंदौर में रहते हैं. उन्होंने अपने माता-पिता के विवाह के 44 वर्ष पूरे होने पर मुलगा और 33 ग्राम वजन का सोने का मुकुट साईंबाबा के चरणों में अर्पित किया.

बता दें कि विवाह के बाद सिंधुक अपनी पत्नी के साथ दोनों स्थायी नौकरी के लिए विदेश चले गए हैं. सिंधु की सास ने कहाकि उन्हें खुशी हो रही है कि ऐसा संभव हो पाया है.

इस समय सिंधुक सिंह ने कहा कि शिरडी साईं बाबा ने हमारे परिवार को सुख और शांति का आशीर्वाद दिया है. साईं बाबा ने हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं. इसलिए आज हम पति-पत्नी ने अपने माता-पिता से कही गई बातों को सुनने के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं.

साईं संस्थान के पदाधिकारियों का सम्मान: साईं भक्त सिंह परिवार ने साईंबाबा को मुकुट अर्पित कर एक भक्त का काम किया है. साईंबाबा के दर्शन के बाद, सिंह परिवार को साईंबाबा संस्थान के पदाधिकारियों ने शॉल और साईंबाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया. साथ ही सुख और शांति के साथ आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया.

बता दें कि शिरडी साईं बाबा को लेकर विवाद होता रहा है. कभी उनके अस्तित्व को लेकर और कभी पूजा को लेकर. साईं बाबा को लेकर पहले भी विवाद हुए. कभी जन्म को लेकर तो कभी उनके धर्म को लेकर.

साईं बाबा थे कौन, इस बारे में सही जानकारी शायद ही किसी के पास मिले. क्योंकि साईं बाबा के जन्म और उनके माता-पिता को लेकर अब भी रहष्य ही बना हुआ है. कोई उन्हें हिंदू बताता है और कोई उन्हें मुस्लिम.इसे लेकर लोगों में मतांतर हैं.

