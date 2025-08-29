अनामिका रत्ना

नई दिल्ली : बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है.

बीजेपी ने इसे "राजनीति का सबसे निचला स्तर" करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. इस पर गृह मंत्री ने भी कहा कि ये सब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ है. भाजपा इस घटना से आक्रोश में है और बिहार और अन्य राज्यों में भी इसका विरोध हो रहा है.

बीजेपी ने इस घटना को लोकतंत्र और बिहार की संस्कृति पर हमला बताते हुए कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है. पार्टी ने कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ इसे जनता के सामने भी रखने की बात कही है,वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस और आरजेडी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है.

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एसपी बघेल से ईटीवी भारत ने विशेष बात की. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के जीवन में भी मर्यादा खोती जा रही है और चुनावों में तो मर्यादा को लेकर कुछ पार्टी के नेताओं में वोटों के तुष्टीकरण के लिए होड़ लगी हुई है.

उन्होंने कहा कि कोई किसी की दिवंगत मां को गाली नहीं दे, पीएम तो छोड़िए सार्वजनिक जीवन में भी लोग ऐसी मर्यादा रखते हैं. उन्होंने कहा कि यहां तक कि इस्लाम में भी कहा जाता है कि मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है और पीएम की मां तो दिवंगत हो चुकीं है और उन्हें इन लोगों के मंच से गाली दी जा रही है ये अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ये लोग माफी लायक भी नहीं है. इस सवाल पर की पीएम पर जब भी कांग्रेस ने सार्वजनिक या असंसदीय भाषा की टिप्पणी की है, इतिहास गवाह है कि भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है. इस बार भी उन्हें मौत का सौदागर, चायवाला इत्यादि उपनामों के बाद अब वोट चोर कहा जा रहा. क्या ये बिहार चुनाव में सहानुभूति वोट दिलाएगा. इस पर केंद्रीय मंत्री बघेल का कहना था कि सहानुभूति की तो बात ही नहीं, इस पर कोई राजनीति का लाभ भाजपा नहीं लेना चाहती. मगर, पीएम पर क्या ऐसी गाली किसी को देना चाहिए. ऐसे मामलों में जनता का भी एक न्याय होता है और वो जवाब जरूर देती है.

एक बार को आम आदमी भी ये सोचे कि अगर उनकी मां जो दिवंगत हो चुकीं हैं यदि उन्हें भी गाली दी जाए तो आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और प्रधानमंत्री की मां तो दिवंगत हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि ये अपनी संस्कृति का परिचय दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग न्याय धर्म, अधर्म के आधार पर अपना निर्णय करते हैं इसलिए इन गालियों से पूरा देश आहत है और ये अनुचित है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए.

इस सवाल पर की कांग्रेस के नेता पहले माता सीता के मंदिर पर राजनीति की बात कह रहे थे अब उनके वरिष्ठ नेता भी सीता मंदिर में पहुंचकर पूजा कर रहे. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा का कोई भी नेता कहीं जाता है तो आस पास ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं. मगर कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय मंदिर नजर आता है और ये चुनावी पूजा पाठ करते हैं, हर चुनाव के समय इन्हें भगवान याद आते हैं.

बिहार से इतर, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जो संभल पर आई है जिसमें कई खुलासे हुए हैं. इनमें से एक ये भी है कि अब संभाल में मात्र 15 प्रतिशत ही हिंदू बचे हैं जबकि किसी समय इनकी आबादी 75 प्रतिशत थी.

इस पर उन्होंने कहा की वैसे तो ये रिपोर्ट अभी आधिकारिक नहीं हुई है, उसे सरकार सार्वजनिक पटल पर रखेगी. मगर जहां तक संभल की बात है. हाथ कंगन को आरसी क्या. मैं वहां जाता रहा हूं मैंने वहां अपनी आंखों से एक समुदाय के लोगों को बढ़ते हुए देखा है. उन्होंने कहा कि वहां कौड़ी के भाव जमीन लेकर हिंदुओं को वहां से हटाया गया और फिर हिंदुओं और उनके परिवारों पर अत्याचार शुरू हुआ जिससे संभल में आज हिंदुओं की आबादी मात्र 15 प्रतिशत रह गई.

मगर संभल का पुराणों में भी जिक्र है कल्कि अवतार की बात कही गई है कि जो संभल में ही होगा. हिंदुओं का पलायन जो पहले 75 प्रतिशत के करीब थे आज 15 प्रतिशत रह गए. कुछ पर जबरिया कब्जा हुआ कुछ भगा दिए गए, कुछ छोड़ कर सबकुछ चले गए. मगर केंद्र और राज्य सरकार अब ऐसे वातावरण तैयार करेगी की यदि किसी के घर मकान पर जबरिया कब्जा हुआ हो तो उसे वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि लोगों को न्याय मिल सके.

ये भी पढ़ें- 'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना