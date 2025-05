ETV Bharat / bharat

अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नुनवान बेस कैंप का दौरा किया - OMAR ABDULLAH AT NUNWAN BASE CAMP

नुनवान बेस कैंप पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 10:20 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 11:40 PM IST 2 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली इस महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया. उमर अब्दुल्ला ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर विशेष जोर दिया. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय पर पूरे कर लिए जाने चाहिए.

अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में, अब्दुल्ला ने इस दौरे के बारे में जानकारी साझा करते हुए लिखा, "अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. सुविधाओं की समीक्षा की, जमीनी स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध समन्वय पर जोर दिया." गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसके लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं. इस यात्रा में श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना होता है, जहां बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं. प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों की तैनाती, चिकित्सा शिविरों की स्थापना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है. यह भी पढ़ें- अब यहां शायद ही कोई पर्यटक आता है, पर्यटन उद्योग ठप होने पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली इस महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया. उमर अब्दुल्ला ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर विशेष जोर दिया. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय पर पूरे कर लिए जाने चाहिए. अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में, अब्दुल्ला ने इस दौरे के बारे में जानकारी साझा करते हुए लिखा, "अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नुनवान बेस कैंप का दौरा किया. सुविधाओं की समीक्षा की, जमीनी स्तर पर अधिकारियों से बातचीत की और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध समन्वय पर जोर दिया." गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसके लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं. इस यात्रा में श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से गुजरकर अमरनाथ गुफा तक पहुंचना होता है, जहां बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं. प्रशासन द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों की तैनाती, चिकित्सा शिविरों की स्थापना और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है. यह भी पढ़ें- अब यहां शायद ही कोई पर्यटक आता है, पर्यटन उद्योग ठप होने पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला

Last Updated : May 27, 2025 at 11:40 PM IST