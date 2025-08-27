जम्मू: जम्मू और कश्मीर प्रांत के बड़े हिस्से में मंगलवार को लगातार हुई बारिश से भारी तबाही मची. भूस्खलन हुआ, निचले इलाकों में पानी भर गया. कई सड़कें और पुल बह गए. माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन से 32 लोगों की मौत हो गई. जम्मू के डोडा जिले में वर्षा के कारण हुई अलग-अलग घटनाओं में चार अन्य लोग मारे गए.

जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया. साथी जम्मू- कश्मीर के लोगों को निरंतर सहायता देने के उनके आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया. अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती के लिए भी पीएम का धन्यवाद किया.

27 अगस्त, 2025 को जम्मू और पठानकोट क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है. (PTI)

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों को निरंतर सहायता प्रदान करने के उनके आश्वासन के लिए मैं आभारी हूं." मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को बारिश थम जाने से थोड़ी राहत मिली है. उन्होंने कहा, "कल की तुलना में आज (बुधवार) हमें थोड़ी राहत मिली है क्योंकि बारिश रुक गई है. निचले इलाकों से पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है. बाढ़ से हुआ नुकसान आपके सामने है. पुल क्षतिग्रस्त हो गया है."

नदियों और बाढ़ के रास्तों के किनारे रहने वाले लोगों के सामने आने वाले खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, "जब भी भारी बारिश होगी, नदी किनारे बसे घर हमेशा खतरे में रहेंगे. हमें इस बारे में कुछ करना होगा. पहले हम मौजूदा स्थिति से निपटेंगे और बाद में उस पर विचार करेंगे."

लगातार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से मलबे में दबा एक वाहन. (PTI)

भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद अन्य जिलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से स्थिति खराब है, विशेषकर जम्मू, सांबा और कठुआ के निचले इलाकों के अलावा उधमपुर और डोडा तथा किश्तवाड़ में नदियों के निकटवर्ती इलाकों में. उन्होंने कहा कि कुछ ज़िलों में जहां नुकसान की आशंका थी, बचा लिया गया है. राजौरी और पुंछ इलाके ठीक हैं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को वैष्णो देवी भूस्खलन में हुई मौतों पर दुख जताया. साथ अधिकारियों से सवाल पूछे कि आपदा की चेतावनी दी गई थी, तब तीर्थयात्रियों को मार्ग पर जाने से क्यों नहीं रोका गया.

पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें इस बारे में बाद में बात करनी होगी. जब हमें मौसम के बारे में पता था, तो क्या हमें इन लोगों की जान बचाने के लिए कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए थे? मौसम की चेतावनी हमें कुछ दिन पहले ही मिल गई थी." उन्होंने अधिकारियों से आगे पूछा, "ये लोग ट्रैक पर क्यों थे? उन्हें क्यों नहीं रोका गया? उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंचाया गया?"

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू के बागवती नगर में चौथे तवी पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका दौरा करते हुए. (PTI)

बता दें कि कटरा से मंदिर तक की 12 किलोमीटर की घुमावदार यात्रा के लगभग आधे रास्ते में एक जगह भूस्खलन हुआ. मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं. मंगलवार सुबह से हिमकोटि ट्रेक मार्ग पर यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर 1.30 बजे तक यह पुराने मार्ग पर चल रही थी. अधिकारियों ने मूसलाधार बारिश को देखते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया.

इसे भी पढ़ेंः