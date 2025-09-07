ETV Bharat / bharat

चिंताजनक: केरल के इदामलक्कुडी में आज भी खाट में बांधकर मरीजों को ले जाते अस्पताल

इडुक्कीः केरल की इदामलक्कुडी पंचायत की सुदूर आदिवासी बस्तियों की हकीकत आज भी दिल दहला देती है. न सड़कें, न एंबुलेंस. यहां कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसको लाठी, बोरी और कपड़े से बने अस्थायी स्ट्रेचर पर ढोना पड़ता है. मजबूरी में अपनाया जाने वाला यह तरीका सरकार की उपेक्षा और व्यवस्था की नाकामी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

बुजुर्ग की बेबसीः

कुडलारकुडी के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को हफ़्ते भर से तेज़ बुखार था. एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से बुखार से जूझ रहा था. जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसके रिश्तेदार और ग्रामीणों ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया. वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था. मरीज को लकड़ी और कपड़े से तैयार किये गये स्ट्रेचर पर लिटाया गया. दो से चार लोग बारी-बारी से से कंधे पर टांगकर जंगल के दुर्गम रास्ते से अनक्कुलम पहुंचाया.

जहां से बाद में उसे इलाज के लिए एक वाहन से आदिमाली ले जाया गया. ग्रामीणों का कहना था कि कूडनडुकुडी से मात्र चार किलोमीटर की सड़क उन्हें सार्वजनिक परिवहन मार्ग से जोड़ सकती है. लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक कटा हुआ है.

पहले भी हो चुकी है त्रासदीः

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि एक महीने पहले इलाज के अभाव में इसी बीमार बुजुर्ग के पोते का निधन हो गया था. तब से वह और अधिक बीमार रहने लगे हैं. उन्हें बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अस्पताल पहुंचाया गया. ठीक होने के बाद भी उन्हें इसी तरह टांग कर ही ले जाना पड़ेगा.