चिंताजनक: केरल के इदामलक्कुडी में आज भी खाट में बांधकर मरीजों को ले जाते अस्पताल

केरल के इदामालक्कुडी में 60 वर्षीय बीमार आदिवासी व्यक्ति को घने जंगल से होकर चार किलोमीटर तक अस्थायी स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया.

Kerala tribal village
केरल में मरीज को टांगकर अस्पताल पहुंचाया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 5:37 PM IST

इडुक्कीः केरल की इदामलक्कुडी पंचायत की सुदूर आदिवासी बस्तियों की हकीकत आज भी दिल दहला देती है. न सड़कें, न एंबुलेंस. यहां कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसको लाठी, बोरी और कपड़े से बने अस्थायी स्ट्रेचर पर ढोना पड़ता है. मजबूरी में अपनाया जाने वाला यह तरीका सरकार की उपेक्षा और व्यवस्था की नाकामी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

बुजुर्ग की बेबसीः

कुडलारकुडी के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को हफ़्ते भर से तेज़ बुखार था. एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से बुखार से जूझ रहा था. जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसके रिश्तेदार और ग्रामीणों ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया. वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था. मरीज को लकड़ी और कपड़े से तैयार किये गये स्ट्रेचर पर लिटाया गया. दो से चार लोग बारी-बारी से से कंधे पर टांगकर जंगल के दुर्गम रास्ते से अनक्कुलम पहुंचाया.

जहां से बाद में उसे इलाज के लिए एक वाहन से आदिमाली ले जाया गया. ग्रामीणों का कहना था कि कूडनडुकुडी से मात्र चार किलोमीटर की सड़क उन्हें सार्वजनिक परिवहन मार्ग से जोड़ सकती है. लेकिन इस पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह क्षेत्र अभी भी काफी हद तक कटा हुआ है.

पहले भी हो चुकी है त्रासदीः

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि एक महीने पहले इलाज के अभाव में इसी बीमार बुजुर्ग के पोते का निधन हो गया था. तब से वह और अधिक बीमार रहने लगे हैं. उन्हें बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते अस्पताल पहुंचाया गया. ठीक होने के बाद भी उन्हें इसी तरह टांग कर ही ले जाना पड़ेगा.

सीएम से लगायी गुहारः

ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटीकुडी से आदिमाली अस्पताल तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है. यह लगभग 80 किलोमीटर लंबा है. यह भी आरोप लगाया कि वन विभाग सुगम्य मार्गों पर विकास कार्यों में बाधा डाल रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सभी सरकारों ने उनकी उपेक्षा की है और वे स्वास्थ्य एवं वन मंत्रियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से भी सीधी कार्रवाई करने का आग्रह किया.

बुनियादी सुविधाओं का अभावः

एक अन्य निवासी ने कहा, "सरकार कहती है कि हमारे यहां पूरी तरह से बिजली पहुंच गई है, लेकिन यहां कई घरों में अभी भी बिजली नहीं है. सड़कों के बिना, कोई भी विकास हम तक नहीं पहुंच पाएगा." इस मामले ने एक बार फिर केरल के कई आदिवासी समुदायों की दुर्दशा को उजागर किया है, जो देश के पूर्ण नागरिक होने के बावजूद सड़कों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के बिना जी रहे हैं.

