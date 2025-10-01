ETV Bharat / bharat

आदिवासियों को 'बंधुआ मजदूरी' से आजादी दिलाने का संकल्प, 25 साल से अकेली डटी है मैदान में

वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और आदिवासियों को शिक्षा व आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का काम कर रही हैं. संजू लता ने स्कूल के दिनों से ही समाज सेवा का जुनून दिखाया. सुंदरगढ़ सरकारी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद, उन्होंने नौकरी की बजाय समाज सेवा को चुना. उन्होंने शादी भी नहीं की, ताकि अपना पूरा समय और ऊर्जा समाज के लिए दे सकें.

झारसुगुड़ा डीएसडब्ल्यूओ पुण्यवती हेलेन खेस कहती हैं कि "मैं संजू को 2002 से जानती हूं. तब से, वह गांवों में गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज के लिए काम किया है. हम उनके सेवा योगदान की तुलना किसी से नहीं कर सकते. उन्होंने संबलपुर के विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर आदिवासी लड़के और लड़कियों को कई तरह के प्रशिक्षण दिए हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें."

पश्चिमी ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लाइकेरा ब्लॉक के ओडियापाली गांव की संजू लता नाइक (45 वर्ष) ने अपने जीवन को आदिवासी समुदाय की सेवा में समर्पित कर दिया है. पिछले 25 सालों से वे गरीब और पिछड़े आदिवासी लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं. उनका मुख्य लक्ष्य है कि आदिवासी लोग रोगमुक्त, कर्जमुक्त हों और बंधुआ मजदूरी से बच सकें.

संबलपुर: एक ऐसी आदिवासी बेटी, जिसने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया. बिना किसी स्वार्थ के, वह पिछले 25 सालों से पश्चिमी ओडिशा के आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रही है. उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है.

वे खास तौर पर उपेक्षित आदिवासी महिलाओं की मदद करती हैं. चाहे शराब के खिलाफ आंदोलन हो या रात में किसी महिला की मुसीबत, संजुलता अपनी बाइक लेकर तुरंत मदद के लिए पहुंच जाती हैं. इस साहस और समर्पण के कारण स्थानीय लोग उन्हें "वन मैन आर्मी" कहते हैं. कई बार सरकारी अधिकारी भी उनकी मदद लेते हैं.

संबलपुर जिले की महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी पूर्णिमा त्रिपाठी कहती हैं, "मैं संजू को बचपन से जानती हूं. 1993 में उनके घर में किराए पर रहती थी. उस समय, जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थीं, मुझे एक बार बुखार आया था. वो मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर बस में ले जाती थी. अब भी वो काफी काम कर रही हैं और उनका लक्ष्य लगभग 500 गांवों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है."

संजू लता अपने परिवार में छह भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. 2000 से वे आदिवासी महिलाओं के लिए काम कर रही हैं. कोविड महामारी के दौरान उन्होंने गरीबों को खाना और मास्क बांटे. 2016 से वे पश्चिमी ओडिशा के 500 गांवों में कैंसर जागरूकता फैलाने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं. इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी बड़ी बहन के ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के बाद मिली.

संजू लता बताती हैं- "2016 में बड़ी बहन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. इसके बाद से मैं कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ा रही हूं. अस्पतालों में भर्ती गरीब कैंसर मरीजों के परिजनों को मुफ्त भोजन और परिवहन खर्च मुहैया करा रही हूं."

संजू लता बिना सरकारी मदद के, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों से मिले सहयोग से यह सब करती हैं. वे आदिवासियों को प्राकृतिक और जैविक भोजन अपनाने, औषधीय पौधे लगाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. इसके अलावा, वे मुफ्त ब्यूटी पार्लर और सिलाई प्रशिक्षण देकर दादन मजदूरी रोकने की कोशिश करती हैं.

संजू लता के काम को देखकर कई युवतियां उनके साथ जुड़ गई हैं. ऐसी ही एक युवती हैं संबलपुर के चनरपुर गांव की रंजीता भोई. वह कहती हैं "संजू लंबे समय से समाज सेवा से जुड़ी हैं. वह हमारे गांव आईं. यह मुख्यतः एक आदिवासी गांव है. उन्होंने हमें सलाह दी कि कैसे आदिवासी अपने आस-पास उपलब्ध प्राकृतिक और जैविक भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करके खुद को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं."

उनके इस समर्पण के लिए दिल्ली की दलित साहित्य अकादमी ने उन्हें ज्योतिबा फुले फेलोशिप से सम्मानित किया. साथ ही कलिंग कन्या सम्मान और कई अन्य पुरस्कार भी मिले. उनकी प्रेरणा से कई युवा, जैसे संबलपुर की रंजिता भोई, उनके साथ जुड़कर समाज सेवा में योगदान दे रही हैं.

