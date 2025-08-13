ETV Bharat / bharat

पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने की धमकी, पुलिस अलर्ट - JAGANNATH TEMPLE

ओडिशा में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Jagannath Temple in Puri
पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read

पुरी : ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने की धमकी मिली है. दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे होने के बाद दहशत फैल गई है. इससे 12वीं शताब्दी के इस प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

धमकी भरा संदेश जगन्नाथ मंदिर के पास बूढ़ी मां मंदिर की दीवार पर बुधवार को देखा गया. दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है, ‘‘आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे. मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा.’’

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़िया भाषा में यह धमकी लिखी मिली है. यह मंदिर दक्षिणी हेरिटेज कॉरिडोर (परिक्रमा मार्ग) पर स्थित है.

यह घटना परिक्रमा मार्ग के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई, जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

पुरी के निवासियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि ऐसी गतिविधियों पर किसी का ध्यान कैसे नहीं गया. इस बारे में पुरी निवासी समीर सामंत्रे ने कहा, "निश्चित रूप से, सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी गई है. आतंकवादी धमकियां दी गई हैं. ऐसी घटनाएं इसलिए हुई हैं क्योंकि पुलिस ठीक से गश्त नहीं कर रही है."

इस संबंध में पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने मौके का मुआयना करने के बाद कहा, पुलिस मामले को गंभीरत से ले रही है. उन्होंने कहा कि हमें कुछ जानकारी मिली है और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम बनाई जा रही है.

मिश्रा ने बताया कि पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और शुरुआती जांच से लगता है कि धमकियां मंगलवार रात को लिखी गईं. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच का काम युद्ध पर किया जा रहा है. साथ ही कई स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं औऱ सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं.

ये भी पढ़ें- 'जिन आंखों ने कभी न देखा जगन्नाथ, उन्होंने बना डाला पूरा श्रीमंदिर': शुभम ने छूकर रच दी भक्ति की तस्वीर

पुरी : ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने की धमकी मिली है. दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे होने के बाद दहशत फैल गई है. इससे 12वीं शताब्दी के इस प्रसिद्ध मंदिर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

धमकी भरा संदेश जगन्नाथ मंदिर के पास बूढ़ी मां मंदिर की दीवार पर बुधवार को देखा गया. दीवार पर लिखी एक चेतावनी में कहा गया है, ‘‘आतंकवादी श्रीमंदिर को ध्वस्त कर देंगे. मुझे फोन करो, नहीं तो विनाश होगा.’’

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़िया भाषा में यह धमकी लिखी मिली है. यह मंदिर दक्षिणी हेरिटेज कॉरिडोर (परिक्रमा मार्ग) पर स्थित है.

यह घटना परिक्रमा मार्ग के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुई, जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

पुरी के निवासियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि ऐसी गतिविधियों पर किसी का ध्यान कैसे नहीं गया. इस बारे में पुरी निवासी समीर सामंत्रे ने कहा, "निश्चित रूप से, सुरक्षा व्यवस्था में ढील दी गई है. आतंकवादी धमकियां दी गई हैं. ऐसी घटनाएं इसलिए हुई हैं क्योंकि पुलिस ठीक से गश्त नहीं कर रही है."

इस संबंध में पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने मौके का मुआयना करने के बाद कहा, पुलिस मामले को गंभीरत से ले रही है. उन्होंने कहा कि हमें कुछ जानकारी मिली है और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम बनाई जा रही है.

मिश्रा ने बताया कि पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और शुरुआती जांच से लगता है कि धमकियां मंगलवार रात को लिखी गईं. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच का काम युद्ध पर किया जा रहा है. साथ ही कई स्थानों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं औऱ सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं.

ये भी पढ़ें- 'जिन आंखों ने कभी न देखा जगन्नाथ, उन्होंने बना डाला पूरा श्रीमंदिर': शुभम ने छूकर रच दी भक्ति की तस्वीर

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA TERROR THREATSPURI SRIMANDIR BUDHIMAA TEMPLE WALLSRIMANDIR PARIKRAMA WALL MESSAGEJAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.