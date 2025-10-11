बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, 5 युवकों ने किया गैंगरेप!
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई है. छात्रा ओडिशा की रहने वाली है.
Published : October 11, 2025 at 2:53 PM IST
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है. वह दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष में पढ़ती है. आरोपी है कि शुक्रवार रात लड़की अपने एक दोस्त के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर टहलने गई थी. इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी की गई.
बताया गया है कि लड़की और उसका साथी कथित तौर पर दुर्गापुर सरकारी कॉलेज से सटे मोहन बागान एवेन्यू रोड पर टहल रहे थे. अंधेरे का फायदा उठाकर पांच युवकों ने मेडिकल छात्रा को अगवा कर लिया और उसे जंगल में ले गए. इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ घिनौनी हरकत की.
पीड़िता के परिवार के मुताबिक, छात्रा का साथी उस समय भाग गया. बाद में, वह फिर से इलाके में आया और मेडिकल छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता के परिवार का दावा है कि पांच लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता उनमें से किसी को भी जानती नहीं थी.
लड़की के साथ दरिंदगी की घटना की जानकारी मिलने पर ओडिशा से उसके परिजन शनिवार सुबह दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. हालांकि निजी कॉलेज के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. न्यू टाउनशिप थाने ने घटना की जांच शुरू कर दी है.
सहपाठी पर भी संदेह
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसका सहपाठी मेडिकल छात्रा को रात में सुनसान मोहन बागान एवेन्यू में क्यों ले गया. साथ ही, पुलिस मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के पांचों आरोपियों की पहचान, छात्रा के अपहरण में उसके सहपाठी की क्या भूमिका थी, जैसे सवालों के जवाब तलाश रही है. पीड़ित मेडिकल छात्रा के परिजनों ने कहा है कि वे थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव
मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से दुर्गापुर शहर में सनसनी फैल गई. भाजपा समर्थकों ने न्यू टाउनशिप थाने का घेराव किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
दूसरी ओर, माकपा नेता और कार्यकर्ता अचानक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुस गए. सुरक्षा गार्डों के साथ उनकी हाथापाई हुई. माकपा नेताओं ने मांग की कि इतनी देर रात एक छात्रा निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैसे बाहर जा सकती है? क्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारी छात्रों पर कोई ध्यान नहीं देते?
दुर्गापुर में ऐसी पहली घटना
दुर्गापुर में कई निजी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं. इन कॉलेजों में दूसरे राज्यों से कई छात्र पढ़ने आते हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्गापुर में इस तरह की यह पहली घटना है.
न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र में मोहन बागान एवेन्यू से सटा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है. रात में यह इलाका पूरी तरह सुनसान रहता है. पीड़िता के परिवार का दावा है कि यह घटना शुक्रवार रात की है. फिलहाल, युवती का इलाज उस निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जहां वह एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है.
