ETV Bharat / bharat

बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से दरिंदगी, 5 युवकों ने किया गैंगरेप!

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है. वह दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में द्वितीय वर्ष में पढ़ती है. आरोपी है कि शुक्रवार रात लड़की अपने एक दोस्त के साथ मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर टहलने गई थी. इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी की गई.

बताया गया है कि लड़की और उसका साथी कथित तौर पर दुर्गापुर सरकारी कॉलेज से सटे मोहन बागान एवेन्यू रोड पर टहल रहे थे. अंधेरे का फायदा उठाकर पांच युवकों ने मेडिकल छात्रा को अगवा कर लिया और उसे जंगल में ले गए. इसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ घिनौनी हरकत की.

पीड़िता के परिवार के मुताबिक, छात्रा का साथी उस समय भाग गया. बाद में, वह फिर से इलाके में आया और मेडिकल छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता के परिवार का दावा है कि पांच लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता उनमें से किसी को भी जानती नहीं थी.

लड़की के साथ दरिंदगी की घटना की जानकारी मिलने पर ओडिशा से उसके परिजन शनिवार सुबह दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे. हालांकि निजी कॉलेज के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. न्यू टाउनशिप थाने ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

सहपाठी पर भी संदेह

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसका सहपाठी मेडिकल छात्रा को रात में सुनसान मोहन बागान एवेन्यू में क्यों ले गया. साथ ही, पुलिस मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के पांचों आरोपियों की पहचान, छात्रा के अपहरण में उसके सहपाठी की क्या भूमिका थी, जैसे सवालों के जवाब तलाश रही है. पीड़ित मेडिकल छात्रा के परिजनों ने कहा है कि वे थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएंगे.