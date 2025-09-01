ETV Bharat / bharat

गैंगरेप का झूठा आरोप लगाना युवती को पड़ा भारी, पुलिस ने फर्जी आरोप के पीछे की साजिश का किया पर्दाफाश - GANG RAPE CASE

झूठी गैंगरेप की घटना की प्लानिंग युवती के भाई और दूसरे शख्स ने जेल में रहकर तैयार की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 1:35 PM IST

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले के उदाला में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. उदाला के एसडीपीओ ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार की घटना पूरी तरह से झूठी है. पुलिस जांच में पता चला है कि कथित पीड़िता के रिश्तेदारों और उसकी मां ने एक बड़ी साजिश में उन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यह झूठा आरोप लगाया था.

उदाला उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ऋषिकेश नायक ने कहा कि, उदला पुलिस स्टेशन में केस संख्या-356/25 के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने पुलिस और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार किया कि शिकायत पूरी तरह से मनगढ़ंत थी. मेडिकल जांच से भी पुष्टि हुई है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, पीड़िता और उसकी मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत आरोपियों के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित थी, जिनकी पिछली शिकायतों के कारण उनके रिश्तेदारों को जेल हो गई थी. उन्होंने कहा कि, मामले की जांच चल रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उदाला एसडीपीओ के मुताबिक, सामूहिक बलात्कार का आरोप पूरी तरह से झूठा था. झूठी गैंगरेप की घटना की प्लानिंग पीड़ित युवती के भाई और दूसरे शख्स ने जेल में रहकर तैयार की थी. युवती और उसकी मां ने इसमें पूरा सहयोग किया. उदाला पुलिस को जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ.

ताजा मामले में हिरासत में लिए गए युवकों से बदला लेने के लिए, युवती के रिश्तेदारों ने साजिश रची और युवकों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए. फर्जी गैंगरेप कांड के सूत्रधार दो लोग हैं. वे दोनों वर्तमान में अलग-अलग मामलों में बारीपदा जेल में बंद हैं. गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती जेल में बंद शख्स की रिश्ते में बहन लगती है.

जेल में बंद शख्स के कहने पर ही युवती ने गैंगरेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. उदाला थाने की जांच में पता चला कि जिन पांच लोगों के खिलाफ युवती ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, उन लोगों के कारण ही एक शख्स जेल में बंद है. ऐसे में उन युवकों को फंसाने के लिए सामूहिक बलात्कार का नाटक रचा गया था. जेल में बंद शख्स ने इस युवती को एक बड़ी साजिश में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया.

युवती ने झूठी शिकायत में पांच लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया
मयूरभंज जिले के बांगिरीपोशी क्षेत्र की इस युवती ने शनिवार को उदाला पुलिस स्टेशन में सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई. उसकी शिकायत के मुताबिक, दो युवक उसे नौकरी दिलाने के बहाने घर से एक गाड़ी में ले गए. बाद में, तीन और युवक उस गाड़ी में सवार हो गए. वे उसे बांगिरीपोशी से 80 किलोमीटर दूर उदाला ले गए. युवती ने आरोप लगाया कि, यहां उन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए.

पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया और जांच कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया. जांच के 24 घंटे के भीतर ही पांचों युवकों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने बताया है कि गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ने वाली युवती और उसकी माँ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

