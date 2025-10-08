रवींद्रनाथ टैगोर के घर बनेगा म्यूजियम, उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सरकार ने लिया फैसला
पुरी स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास पाथेर पुरी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा.
Published : October 8, 2025 at 5:54 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के पुरी स्थित घर को रीस्टोर कर उसे म्यूजियम में बदलने का फैसला किया है. एक मंत्री ने यह जानकारी दी. ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के मंत्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.
मंत्री ने कहा, "गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पुरी स्थित निवास 'पाथेर पुरी' का जीर्णोद्धार कर उनकी स्मृति में उसे संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया गया है." ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी.
बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
पुरी स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास पाथेर पुरी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और महान कवि की स्मृति को समर्पित एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा कटक में आगामी 5 नवंबर से शुरू होने वाली बाली यात्रा के दौरान प्रख्यात ओडिया लेखकों और उनके साहित्यिक योगदान को प्रदर्शित करने वाला एक थीम मंडप स्थापित किया जाएगा.
इस वर्ष के आयोजन के लिए इंडोनेशिया को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत, एक भारतीय राज्य को भी भागीदार राज्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कई दक्षिण एशियाई देशों के सांस्कृतिक दलों को भी भाग लेने और अपने पारंपरिक प्रदर्शन प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
केंद्रपाड़ा गजलक्ष्मी पूजा के लिए वित्तीय सहायता
ढेंकनाल की गजलक्ष्मी पूजा के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बाद संस्कृति विभाग केंद्रपाड़ा गजलक्ष्मी पूजा के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.
रिक्त पदों की भर्ती
विभाग ने संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्कल संगीत महाविद्यालय, विभूति कानूनगो कला और शिल्प महाविद्यालय, राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय, खलीकोट में सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है.
कालिदास मंदिर, केंद्रपाड़ा का जीर्णोद्धार
राज्य पुरातत्व विभाग, केंद्रपाड़ा जिले में कालिदास मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य करेगा. इसके अलावा ओडिशा ब्रिज और निर्माण निगम को सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर के पास स्थित ओडिया अस्मिता भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया है.
यह भी पढ़ें- गाजा के समर्थन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा: एमके स्टालिन