रवींद्रनाथ टैगोर के घर बनेगा म्यूजियम, उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सरकार ने लिया फैसला

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के पुरी स्थित घर को रीस्टोर कर उसे म्यूजियम में बदलने का फैसला किया है. एक मंत्री ने यह जानकारी दी. ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के मंत्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.

मंत्री ने कहा, "गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पुरी स्थित निवास 'पाथेर पुरी' का जीर्णोद्धार कर उनकी स्मृति में उसे संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया गया है." ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज की अध्यक्षता में विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई थी.

बैठक के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पुरी स्थित गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास पाथेर पुरी का जीर्णोद्धार किया जाएगा और महान कवि की स्मृति को समर्पित एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा कटक में आगामी 5 नवंबर से शुरू होने वाली बाली यात्रा के दौरान प्रख्यात ओडिया लेखकों और उनके साहित्यिक योगदान को प्रदर्शित करने वाला एक थीम मंडप स्थापित किया जाएगा.

इस वर्ष के आयोजन के लिए इंडोनेशिया को भागीदार देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत, एक भारतीय राज्य को भी भागीदार राज्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कई दक्षिण एशियाई देशों के सांस्कृतिक दलों को भी भाग लेने और अपने पारंपरिक प्रदर्शन प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.