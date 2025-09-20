ओडिशा की चार युवतियों ने लिखी सफलता की इबारत, जर्मनी के एस्सेन में भारत का मान बढ़ाया, दो को मिला चौथा स्थान
कभी 'पुरुषों का काम' कह खारिज कर दिए जाने वाले वेल्डिंग के काम को ओडिशा की चार युवतियों के रूप में नया चैंपियन मिला है.
Published : September 20, 2025 at 7:45 PM IST
बिकास कुमार दास
भुवनेश्वर: वेल्डिंग, जिसे उड़ती चिंगारियों और पिघली हुई धातु को आकार देने के कारण लंबे समय से पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है, अब इसमें महिलाएं भी सामाजिक मानदंडों को तोड़ कर अपना नाम बना रही हैं.
यही वजह है कि दशकों तक तरल इस्ताप की चमक अब महज छायाचित्र तक ही सीमित नहीं है या यूं कहें कि भारी मुखौटे और दस्ताने पहने पुरुषों तक ही सीमित नहीं है. इससे इतर अब महिलाएं भी इस क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं. इसी कड़ी में ओडिशा की चार युवतियों ने इस क्षेत्र में न केवल अपनी जगह बनाई है बल्कि एक नई कहानी लिखी है.
14 अन्य देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया
हेलमेट, वेल्डिंग टॉर्च और अडिग संकल्प के साथ, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी (CGU), भुवनेश्वर के तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की छात्राएं कामिनी कुमारी राम, दीप्तिमयी नायक, रीना दलाई और दिव्यांगिनी दिव्यलक्ष्मी नायक ने 17 से 20 सितंबर तक जर्मनी के एस्सेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेल्डिंग प्रतियोगिता 2025 में भाग लिया. प्रतियोगिता में 14 अन्य देशों के पुरुषों ने भी इसमें हिस्सा लिया.
हालांकि प्रतियोगिता में पुरुषों के प्रभुत्व की उम्मीद थी, लेकिन ओडिशा की युवतियों के स्थिर हाथों ने सटीकता को इस्पात में बदल दिया, जिनमें से दो ने चैम्पियनशिप में चौथा स्थान प्राप्त किया. इन महिलाओं के लिए वेल्डिंग का मतलब सिर्फ़ धातुओं को जोड़ना नहीं है.
'मैं चाहती थी यह मेरी ताकत बने'- कामिनी
ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत में कामिनी ने मास्क के पीछे से कहा, "यह परंपरा को बदलाव के साथ, ताकत को सुंदरता के साथ और साहस को शिल्प के साथ जोड़ने के बारे में है."
वह चौथा स्थान पाकर बेहद खुश थीं. भुवनेश्वर आईटीआई में वेल्डिंग के अपने पहले अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, "शुरू में मुझे डर लग रहा था क्योंकि आग और स्टील दो विपरीत चीज़ें हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं. लेकिन मैं इसमें महारत हासिल करना चाहती थी ताकि यह मेरी ताकत बन सके."
समय के साथ, आग की लपटें एक नियमित घटना बन गईं और उसके साथियों में चिंगारी पैदा करने लगीं. चौथे स्थान पर रहीं दिप्तीमयी नायक ने कहा, "यह मेरे लिए जीवन का एक सुनहरा अवसर था और मैं इसमें भाग लेकर खुश हूं."
जर्मन वेल्डिंग एसोसिएशन (DVS) द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जर्मनी, चीन, इटली, स्पेन और यूक्रेन सहित 14 देशों के युवा वेल्डिंग प्रतिभाओं ने भाग लिया.
प्रतिभागियों ने चार श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की: यह प्रतियोगिता टीआईजी, एमआईजी/एमएजी, एमएमए और रोबोट वेल्डिंग में चार साल में एक बार आयोजित की जाती है.
महिला वेल्डरों की टीम का नेतृत्व करने पर गर्व - महापात्रा
युवतियों की टीम के कोच देबाशीष महापात्रा ने जर्मनी से फोन पर कहा कि उन्हें महिला वेल्डरों की टीम का नेतृत्व करने पर गर्व है, जिन्होंने जर्मनी में चमकने से पहले दुबई और फ्रांस में आयोजित प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता साबित की है.
उन्होंने कहा, "लड़कियां वेल्डिंग में ऐसी उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं जिसकी हम एक दशक पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे. वे धैर्यवान हैं, सटीकता से काम करती हैं और इस कला को एक अनूठा दृष्टिकोण देती हैं."
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अर्हता प्राप्त करने के लिए छात्रों को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वेल्डिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफल होना था.
सीजीयू के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत उद्योग सहयोग ने भी लड़कियों को इस सफलता के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
विश्वविद्यालय ने प्रतिभागियों को दी बधाई
विश्वविद्यालय ने प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल करने के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी. उनके मार्गदर्शक महापात्रा ने कहा, "इन युवा महिला वेल्डरों ने न केवल ओडिशा, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है."
Four of our talented girls from CGU’s Advanced Welding Centre of Excellence proudly represented India at the International Welding Competition 2025 in Essen, Germany, held by the prestigious International Welding Organization.— CGU ODISHA (@CguOdisha) September 18, 2025
Competing among participants from 14 countries,… pic.twitter.com/KZ4Iq9Kzjy
एस्सेन की गर्मी और शोर को पीछे छोड़कर, जब चारों ओडिशा की वेल्डर वापस लौटीं, तो उन्होंने साबित कर दिया कि कौशल में कोई पुरुष या महिला नहीं होता, और ऐसा करके उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक नई कहानी गढ़ दी.
ये भी पढ़ें- 28 बार फेल होने के बाद भी मां से किया वादा निभाया, 11 सरकारी नौकरियों में मिली सफलता