ओडिशा का पहला ऑल गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने स्टेज पर किया परफोर्म

ओडिशा के बरहामपर में पांच लड़कियों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड शुरू किया है, जिसका नाम 'रिदम प्रिंसेस' है.

गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 5:55 PM IST

भुवनेश्वर: 'रिदम प्रिंसेस' ओडिशा के बरहामपर का पहला गर्ल्स म्यूजिक बैंड है. यह म्यूजिक बैंड बरहामपुर की पांच लड़कियों ने मिलकर बनाया है. इसमें दो कीबोर्ड प्लेयर्स, एक गिटारवादक, एक सैक्सोफोन वादक और एक ऑक्टापैड प्लेयर शामिल है. यह बैंड हाल ही में एक स्टेज प्रोग्राम में परफोर्म करने के बाद चर्चा में आया है.

म्यूजिक बैंड में आमतौर पर पुरुष विभिन्न वाद्ययंत्र बजाते नजर आते हैं, लेकिन महिलाओं की इसमें बहुत कम जगह होती है. बरहामपुर शहर की छात्राओं प्रियांसी महापात्रा, सौम्या शीतल, के इरा किशोरी, अनन्या पाढ़ी और स्मृति संचारिका पाढ़ी ने इस रिदम प्रिंसेस गर्ल्स म्यूजिक बैंड का गठन किया है.

ओडिशा का पहला ऑल गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने स्टेज पर किया परफोर्म (ETV Bharat)

पुनीन जाह्नलो कार्यक्रम में परफोर्मेंस
म्यूजिक बैंक में शामिल सभी लड़कियों की उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है. पहले ये छात्राएं व्यक्तिगत रूप से अपने वाद्ययंत्रों का अभ्यास करती थीं. गुरु माधव पात्रा ने इन सभी को एक साथ लाकर एक गर्ल्स म्यूजिक बैंड बनाया और दर्शकों के सामने पेश किया. इसकी पहली झलक बरहामपुर शहर में आयोजित कुमार पुनीन जाह्नलो कार्यक्रम में देखने को मिली. मंच की सजावट पूरी होने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ था.

ओडिशा का पहला ऑल गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने स्टेज पर किया परफोर्म (ETV Bharat)

सौम्या शीतल ने ऑक्टापैड, के इरा ने सैक्सोफोन, प्रियांसी ने कीबोर्ड, स्मृति संचारिका ने कीबोर्ड और अनन्या ने गिटार बजाया. इस दौरान प्रसिद्ध गायक अक्षय मोहंती का लोकप्रिय ओडिया गीत 'जजबारा मन मोरा' उनके पुत्र चित्रभानु मोहंती ने गाया और संगीत बैंड के सदस्यों ने गीत की धुन पर वाद्य यंत्र बजाए.

ओडिशा का पहला ऑल गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने स्टेज पर किया परफोर्म (ETV Bharat)

पहली बार साथ में किया परफोर्म
स्टेज पर म्यूजिक परफोर्मेंस के बाद गर्ल्स बैंड टीम की सदस्यों ने अपनी खुशी का इजहार किया. ऑक्टापैड वादक सौम्या शीतल कहती हैं, "ओडिशा के पहले संगीत गर्ल्स बैंड के रूप में मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करके हम बेहद खुश हैं. हमारे बैंड में दो कीबोर्ड प्लेयर्स, एक गिटार प्लेयर, एक सैक्सोफोन वादक और एक ऑक्टापैड वादक हैं. हम भविष्य में और भी कार्यक्रम करना चाहते हैं. हमने व्यक्तिगत रूप से परफोर्म किया है, लेकिन यह पहली बार है जब हमने एक साथ प्रदर्शन किया है."

ओडिशा का पहला ऑल गर्ल्स म्यूजिक बैंड 'रिदम प्रिंसेस' ने स्टेज पर किया परफोर्म (ETV Bharat)

संगीत कौशल का प्रदर्शन कर रही लड़कियां
वहीं, सैक्सोफोन वादक इरा किशोरी ने कहा, " मैं ओडिशा की पहली सैक्सोफोन वादक हूं. हमारी टीम में 5 लोग हैं. हम किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हैं." प्रियांसी के पिता प्रदीप महापात्रा ने कहा, "ओडिशा में पहली बार गर्ल्स बैंड पार्टी बनी है. लड़कियां अपने संगीत कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं."

गर्ल्स म्यूजिक बैंड रिदम प्रिंसेस ने किया परफोर्म (ETV Bharat)

बैंड ने प्रसिद्ध गायक अक्षय मोहंती के प्रसिद्ध संगीत की धुनों पर प्रस्तुति दी. सांस्कृतिक शोधकर्ता और कुमार पुनेई जाह्नलो कार्यक्रम के आयोजक, ऋषिकेश पाणिग्रही ने कहा, "हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ओडिशा को इस बालिका बैंड से परिचित करा रहे हैं. रिदम प्रिंसेस नामक पहली बैंड को अपने स्वयं के प्रोडक्शन में मंच पर परफोर्मेंस देते देखना बेहद दिलचस्प था."

