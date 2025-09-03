ETV Bharat / bharat

'हमारे लिए वह मर चुकी है...', प्रेम विवाह की तो माता-पिता ने जिंदा बेटी का कर दिया अंतिम संस्कार - SYMBOLIC FUNERAL IN ODISHA

बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाति से बाहर अपने पंसद के लड़के से शादी की थी.

Odisha Family Conducts Symbolic Funeral
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
Published : September 3, 2025 at 1:35 PM IST

बरहामपुर: ओडिशा के गंजम जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पिता को बेटी का दूसरी जाति के लड़के से प्रेम विवाह करना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने जीते जी उसका अंतिम संस्कार कर दिया. मामला जिले की कबीसूर्यनगर तहसील के बलियापल्ली गांव की है.

'गांव में राम नाम सत्य है' का नारा गूंज रहा था. ऐसे में लोग उत्सुकतावश यह देखने के लिए दौड़े कि किसका निधन हुआ है. उन्होंने देखा कि, एक परिवार अर्थी को कंधों पर उठाए जा रहे थे. लोग ढोल-मंजीरे बजाते हुए उनके साथ चल रहे थे. ठीक वैसे ही जैसे मृतकों के अंतिम संस्कार में किया जाता है.

नई साड़ी में लिपटी हुई एक शव जैसी दिखने वाली शव यात्रा को शोकाकुल पुरुषों के कंधों पर ढोया गया और श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार से पहले पूरे गांव में जुलूस निकाला गया. सभी को यह देखकर हैरानी हुई कि यह एक नकली अंतिम संस्कार था क्योंकि वहां कोई शव नहीं था. अर्थी पर कपड़ों से ढका एक केले का तना था. तथाकथित 'मृतक' कोई और नहीं, बल्कि उस परिवार की बेटी थी, जो जीवित थी.

अपनी जाति से बाहर शादी करने के कारण परिवार के लोगों ने उसे मृत मान लिया. लड़की के इस कदम से पूरे समुदाय को बहुत निराशा हुई. इसलिए उनके लिए वह मर चुकी थी. यह अंतिम संस्कार रविवार को हुआ. गांव में एक परिवार की तीसरी बेटी ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने का फैसला किया, तो उसे अपने माता-पिता के विरोध का सामना करना पड़ा.

उनका मानना ​​था कि अपने से छोटी जाति में शादी करना एक 'आपराधिक' कृत्य है जिससे परिवार के वंश और सम्मान पर बुरा असर पड़ा है. एक महीने पहले उनकी बेटी की शादी हुई. रिश्तेदारों और बड़े जाति समूह के दबाव में या फिर समुदाय को खुश करने के फैसले के तौर पर लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को मृत घोषित करने का फैसला किया. इसके बाद गांव के चौक पर एक 'प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार' किया गया.

गांव के श्मशान घाट पर लड़की के प्रतीकात्मक शव को चिता पर रखकर जला दिया गया. ग्रामीणों ने बताया कि परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद शोक की रस्में भी निभाईं और अंतिम संस्कार की परंपरा के अनुसार भोज का आयोजन भी किया.

मीडिया से बात करते हुए, लड़की के माता-पिता ने अपने इस कदम को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि, उन लोगों ने चार बेटियों और एक बेटे को मुश्किलों में पाला. उन्होंने अपने बच्चों को भरपेट भोजन कराने और अच्छे से पालने के लिए खुद भूखा रहते थे.

माता-पिता ने कहा कि, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कोई बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ जाति से बाहर शादी करेगी. इससे उनका सम्मान कम हुआ है और उनका परिवार और समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकता. इसलिए उनके पास बेटी का अंतिम संस्कार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. परिवार का कहना था कि, उन्हें पता है कि उनकी बेटी जीवित है, फिर उन्होंने ऐसा किया, जिसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है. मां का कहना है कि, जब उसकी बेटी समुदाय के नियमों को जानती थी तो वह दूसरे जाति के लड़के से कैसे शादी कर सकती थी.

उन्होंने कहा कि, उन्हें इस गांव में अपने समुदाय के लोगों के बीच रहना है. इसलिए उन्होंने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए जीवित बेटी का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया. उन्होंने कहा कि, अब उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है.

ऐसे समय में जब महिलाएं दुनिया जीत रही हैं, अंतरिक्ष अभियानों का नेतृत्व कर रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं, ओडिशा के कई दूरदराज के ज़िलों में अंधविश्वासों से भरी परंपराएं अब भी हावी हैं. गंजम भी इसका अपवाद नहीं है.

