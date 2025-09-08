ETV Bharat / bharat

ओडिशा में पहली बार खिला दुर्लभ विदेशी फूल, एक गुच्छा बिकेगा ₹1500 में

युवक किसान इतिश प्रधान ने ओडिशा में उगाए विदेशी 'यूस्टोमा' फूल ( Etv Bharat )

चार महीने में पहली फसल, 35 फूलों की पहली कटाई चार महीनों के भीतर इतिश ने पहली बार 35 यूस्टोमा फूलों की कटाई की. इतिश कहते हैं, “मुझे नहीं लगा था कि यह विदेशी फूल यहां की जलवायु में पनप पाएगा, लेकिन पॉली हाउस के नियंत्रित वातावरण, वैज्ञानिक सलाह और कड़ी मेहनत की वजह से यह संभव हो पाया.”

जिला प्रशासन के सहयोग से एक पॉली हाउस उपलब्ध कराया गया, जिसमें तापमान नियंत्रण के लिए वॉटर फाउंटेन लगाए गए ताकि फूलों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा सके. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 14 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री और संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने की थी.

संबलपुर में यूस्टोमा फूल की खेती: खेती में नई क्रांति का आगाज (ETV Bharat)

CSIR–NBRI और जिला प्रशासन का सहयोग इस अनोखे प्रयोग की शुरुआत सीएसआईआर–नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NBRI), लखनऊ की पहल पर हुई, जिसने ग्रीन सनातनपाली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) को यूस्टोमा की 2000 पौधें प्रदान कीं. इस संगठन के सदस्य होने के कारण इतिश को भी यह मौका मिला.

इस सफलता के पीछे हैं 25 वर्षीय युवा किसान इतिश प्रधान, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक संस्थानों के मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहयोग के सहारे इस असंभव दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाया.

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले के एक छोटे से गांव सनातनपाली ने इतिहास रच दिया है. यहां पहली बार उत्तर अमेरिका का दुर्लभ और विदेशी फूल यूस्टोमा (Eustoma) खिला है. इस खूबसूरत फूल को खिला कर न केवल इस क्षेत्र ने एक नई पहचान बनाई है, बल्कि किसानों के लिए floriculture (फूलों की खेती) में नए अवसर भी खोले हैं.

इतिश ने बताया कि पूरे प्रोजेक्ट में केवल ₹2000 का कीटनाशक खर्च आया, बाकी सभी संसाधन सरकारी सहायता से मुफ्त में मिले. इससे यह एक कम जोखिम वाला प्रयोग बन गया.

₹1500 में बिक सकता है एक गुच्छा

यूस्टोमा फूल की खासियत इसकी सुंदरता, लंबी ताजगी और गुलाब जैसे दिखने वाली बनावट है. सफेद, गुलाबी, बैंगनी और पीले रंगों में आने वाला यह फूल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत लोकप्रिय है. एक गुच्छा ₹1500 तक बिक सकता है, जिससे यह एक उच्च मूल्य वाला फसल विकल्प बन जाता है.

पूर्व जिला बागवानी अधिकारी हिमांशु शेखर साहू ने कहा, “यूस्टोमा भारत में दुर्लभ जरूर है, लेकिन इसकी मांग विदेशों में काफी अधिक है. यह प्रयोग यह साबित करता है कि पॉली हाउस और रेतीली मिट्टी के अनुकूल वातावरण में ऐसे फूलों की सफल खेती संभव है.”

ओडिशा के छोटे गांव में 'ब्लड मून' जैसे खूबसूरत फूलों की खेती सफल (ETV Bharat)

भविष्य में फूलों की खेती का हब बनेगा सनातनपाली

जिला कलेक्टर सिद्धेश्वर बलिराम बोंडार ने जानकारी दी कि जुजुमुरा ब्लॉक में यूस्टोमा की खेती के लिए और 7 पॉली हाउस तैयार किए जा रहे हैं. प्रशासन की योजना है कि सनातनपाली को भविष्य में फूलों की खेती का केंद्र बनाया जाए.

किसानों के लिए प्रेरणा बने इतिश

जहां एक ओर यह इतिश के लिए एक नई शुरुआत है, वहीं दूसरी ओर यह आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है. धान और पारंपरिक फसलों के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में अब उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती से आर्थिक समृद्धि की उम्मीद जगी है. “मैं चाहता हूं कि और किसान भी इस दिशा में आगे आएं. मैं इस खेती को बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूं,” इतिश ने कहा.

यूस्टोमा की पहली फसल ने न केवल ओडिशा की धरती पर एक नई खुशबू बिखेरी है, बल्कि किसानों के भविष्य में एक नई उम्मीद भी बो दी है.

