कटक में 48 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल, कर्फ्यू में ढील

कटक में हालात सामान्य होने लगे हैं. प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी और 48 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कीं.

कटक में 48 घंटे बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल (Etv Bharat)
Published : October 7, 2025 at 10:08 PM IST

कटक: ओडिशा के कटक शहर में हालिया हिंसा और तनाव के बाद स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. मंगलवार सुबह से प्रशासन ने कर्फ्यू में आंशिक ढील दी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. शहर में 48 घंटे के बाद इंटरनेट सेवाएं भी मंगलवार शाम 7 बजे से फिर शुरू कर दी गईं.

कटक में 3 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन (मेध भसानी) के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी. इस दंगे के बाद शहर में अफरा-तफरी मच गई थी, जिसके चलते प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं. पहले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, बाद में स्थिति बिगड़ने के कारण इसे और 24 घंटे बढ़ा दिया गया.

पुलिस आयुक्त एस. देवदत्त सिंह ने मंगलवार सुबह स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि अब हालात नियंत्रण में हैं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से कुछ घंटे की ढील दी गई है ताकि लोग आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें और दफ्तर या कामकाज पर जा सकें.

कर्फ्यू में ढील मिलते ही बाजारों में हलचल लौट आई. दुकानें, पेट्रोल पंप और दैनिक आवश्यकताओं की दुकानें खुल गईं, जबकि सड़कों पर सीमित संख्या में वाहन देखे गए. पुलिस ने बताया कि ढील के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

देवदत्त सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति एवं भाईचारा बनाए रखें. उन्होंने कहा, “कटक में अब स्थिति सामान्य हो रही है. पुलिस और प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं. हम सभी से आग्रह करते हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.”

शहर के कुछ इलाकों—जैसे बदामबाड़ी, चौलिया बाजार, और मंगलबाग—को संवेदनशील जोन घोषित किया गया है, जहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद सोशल मीडिया की निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट तुरंत रोकी जा सके.

कटक प्रशासन ने विश्वास जताया है कि नागरिकों के सहयोग से जल्द ही शहर पूरी तरह सामान्य हो जाएगा. पूजा समिति के सदस्यों और सामुदायिक नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

