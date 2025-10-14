ETV Bharat / bharat

दुर्गापुर रेप केस: ओडिशा CM ने पीड़िता से की बात, पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में ओडिशा की रहने वाली छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

Odisha CM Gang rape Survivor
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (ETV Bharat)
Published : October 14, 2025 at 10:12 AM IST

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार रात दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता से फोन पर बात की और उसे हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गैंगरेप पीड़िता से लगभग 10 मिनट तक बात की.

मुख्यमंत्री ने पीड़िता ओडिया लड़की के स्वा-स्थ्य के बारे में जानकारी ली. पीड़िता ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसके स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने पीड़िता को धैर्य रखने की सलाह दी. मुख्यमंत्री ने पीड़िता का मनोबल बढ़ाया और उसे असीम साहस के साथ फिर से आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया. मुख्यमंत्री ने पीड़िता से कहा कि ओडिशा सरकार सभी व्यवस्थाएँ करेगी.

उसे भविष्य में पढ़ाई करनी होगी. इसलिए, ओडिशा सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी. सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पीड़िता कैसे सुरक्षित रूप से पढ़ाई कर सके. अगर सुविधा होगी तो सरकार पीड़िता को पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर भेजने के लिए कदम उठाएगी.

इसी तरह मुख्यमंत्री ने गैंगरेप पीड़िता की शिकार लड़की की माँ से भी बात की. माँ ने भी अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी चिंताएँ व्यक्त की. चूँकि पीड़िता एक निजी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत चल रही है.

चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री ने ओडिशा की लड़की और उसकी माँ से कहा, 'चिंता न करें, ओडिशा सरकार पूरी तरह आपके साथ है.' राज्य सरकार को चिंता है कि लड़की जल्दी ठीक होकर सामान्य जीवन जिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े. मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि इसके लिए नियमानुसार व्यवस्था की जाएगी.

मोहन ने कहा कि ओडिशा सरकार इस मामले में दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है. मुख्यमंत्री ने ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना मोहंती से भी चर्चा की, जो पश्चिम बंगाल में हैं. उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क बनाए रखने और लड़की को तुरंत न्याय दिलाने का प्रयास करने की सलाह दी जाएग.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दबाव बनाने के लिए सभी मंचों का इस्तेमाल किया जाएगा. पीड़िता का अभी इलाज चल रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने उसके पिता से भी बात की. बता दें कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था. पीड़ित छात्रा ओडिशा की रहने वाली है. आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गए और वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिफ्तार कर लिया.

