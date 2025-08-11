ETV Bharat / bharat

आग में झुलसकर नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल, ओडिशा में एक और घटना - MINOR GIRL CRITICALLY INJURED

लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है. वह अस्पताल में जिदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

ODISHA NEWS
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read

भुवनेश्वर: ओडिशा के बरगढ़ जिले में आठवीं कक्षा की एक 13 साल की लड़की आग में जलने से गंभीर रूप से घायल हो गई है. आग में झुलसने के कारण उसका शरीर 70 प्रतिशत जल गया है. उसे संबलपुर के बुर्ला विमसार अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. यह घटना गैसिलाट थाना क्षेत्र के फिरिंगमल गांव में हुई. संबलपुर उत्तरी रेंज के आईजी हिमांशु लाल और बलांगीर के एसपी अभिलाष, जो बरगढ़ जिले के प्रभारी हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
राज्य में एक महीने के भीतर आग से जलने की यह चौथी घटना है. लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है. वह अस्पताल में जिदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी
परिवार के सदस्यों के मुताबिक, नाबालिग लड़की बरगढ़ जिले के गैसीलेट थाना क्षेत्र में अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी. स्थानीय लोगों ने उसे आज सुबह उसके मामा के घर के पास एक खेल के मैदान से अधजली हालत में बचाया. वहां से पीड़िता को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

नाबालिग लड़की को किसने आग लगाई, स्पष्ट नहीं
इस विषय पर बरगढ़ के डिप्टी कलेक्टर प्रसन्न कुमार पांडे ने बताया कि, ऐसी जानकारी मिली थी कि पीड़िता को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया जा रहा है. हालांकि, बाद में खबर मिली कि, उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया है. घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ने नाबालिग लड़की को आग लगाई या उसने खुद को आग लगाई.

ओडिशा में इससे पहले भी हो चुकी है घटना
यह ताजा घटना 12 जुलाई से अब तक तीन अन्य युवतियों की जलकर मौत के बाद हुई है. बताते चले कि, बालासोर में एक 20 साल की छात्रा ने अपने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी. 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में उसकी मौत हो गई.

कब कब हुई घटना, अब तक तीन युवतियों की जलकर हुई मौत
19 जुलाई को, बालांगा में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर तीन बदमाशों ने आग लगा दी और 2 अगस्त को एम्स दिल्ली में उसकी मौत हो गई. तीसरी ऐसी घटना 6 अगस्त को केंद्रपाड़ा ज़िले में हुई, जब पट्टामुंडई (ग्रामीण) थाना क्षेत्र में एक तृतीय वर्ष की स्नातक छात्रा का जला हुआ शव उसके घर में मिला.

भुवनेश्वर: ओडिशा के बरगढ़ जिले में आठवीं कक्षा की एक 13 साल की लड़की आग में जलने से गंभीर रूप से घायल हो गई है. आग में झुलसने के कारण उसका शरीर 70 प्रतिशत जल गया है. उसे संबलपुर के बुर्ला विमसार अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. यह घटना गैसिलाट थाना क्षेत्र के फिरिंगमल गांव में हुई. संबलपुर उत्तरी रेंज के आईजी हिमांशु लाल और बलांगीर के एसपी अभिलाष, जो बरगढ़ जिले के प्रभारी हैं, अस्पताल पहुंच गए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
राज्य में एक महीने के भीतर आग से जलने की यह चौथी घटना है. लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है. वह अस्पताल में जिदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है.

मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी
परिवार के सदस्यों के मुताबिक, नाबालिग लड़की बरगढ़ जिले के गैसीलेट थाना क्षेत्र में अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी. स्थानीय लोगों ने उसे आज सुबह उसके मामा के घर के पास एक खेल के मैदान से अधजली हालत में बचाया. वहां से पीड़िता को एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

नाबालिग लड़की को किसने आग लगाई, स्पष्ट नहीं
इस विषय पर बरगढ़ के डिप्टी कलेक्टर प्रसन्न कुमार पांडे ने बताया कि, ऐसी जानकारी मिली थी कि पीड़िता को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया जा रहा है. हालांकि, बाद में खबर मिली कि, उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया है. घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ने नाबालिग लड़की को आग लगाई या उसने खुद को आग लगाई.

ओडिशा में इससे पहले भी हो चुकी है घटना
यह ताजा घटना 12 जुलाई से अब तक तीन अन्य युवतियों की जलकर मौत के बाद हुई है. बताते चले कि, बालासोर में एक 20 साल की छात्रा ने अपने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा ली थी. 14 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में उसकी मौत हो गई.

कब कब हुई घटना, अब तक तीन युवतियों की जलकर हुई मौत
19 जुलाई को, बालांगा में एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पर तीन बदमाशों ने आग लगा दी और 2 अगस्त को एम्स दिल्ली में उसकी मौत हो गई. तीसरी ऐसी घटना 6 अगस्त को केंद्रपाड़ा ज़िले में हुई, जब पट्टामुंडई (ग्रामीण) थाना क्षेत्र में एक तृतीय वर्ष की स्नातक छात्रा का जला हुआ शव उसके घर में मिला.

For All Latest Updates

TAGGED:

BARGARHODISHAMINOR GIRL CRITICALLY INJUREDBURNT IN FIREMINOR GIRL CRITICALLY INJURED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.