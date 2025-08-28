अंगुल: ओडिशा के अंगुल जिले के छेंदीपाड़ा के किसानों ने जब सोचा कि वे वर्षों से जो नींबू उगा रहे हैं, वह स्वाद और लाभ में खट्टा ही हो सकता है, लेकिन खट्टे नींबू की उपज अचानक अधिक लाभ देकर मीठी हो गई. हाल ही में फल की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम (UK) को निर्यात की गई.
दो स्थानों पर करीब 500 एकड़ भूमि पर नींबू की खेती की जाती है, हालांकि यह उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, लेकिन इसे कृषि की जीवन रेखा माना जाता है. लेकिन लगातार फसल होने के बावजूद, किसानों को उचित विपणन सुविधाओं के अभाव में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है.
वे प्रति सौ नीबू मात्र 20 से 30 रुपये में बेचते थे, जो मजदूरी लागत से भी बहुत कम था. कई फल तो तोड़ने के अभाव में गिरकर सड़ भी गए. हालांकि, ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसायटी (ORMAS)और किसान-उत्पादक कंपनी 'क्रॉपिफाई' के सहयोग से, किसानों ने इस महीने पहली बार नींबू का निर्यात किया.
Farmers of Chendipada block in Angul, Odisha achieve another milestone!— ORMAS_ODISHA (@ormas_odisha) August 22, 2025
Forty-five farmers from Angul district exported 17,850 lemons to the United Kingdom with the support of Cropify Farm Producer Company, Angul, promoted by ORMAS.@CMO_Odisha @IPR_Odisha @angul_dm @AngulOrmas pic.twitter.com/JgsaFbRaqE
इसे एक बड़ा परिवर्तन माना गया. वहीं उत्पादकों ने ग्रेडिंग और संग्रहण प्रणाली पर सहयोग किया, जिसके तहत केवल 30 ग्राम से अधिक वजन वाले अच्छे नींबू ही चुने गए. फलस्वरूप फलों को तौला गया, वर्गीकृत किया गया और पैक किया गया. ये प्रीमियम नींबू 120 रुपये प्रति सैकड़ा से ज़्यादा की दर से खरीदे गए, जो किसानों की पिछली कमाई से चार गुना ज़्यादा है.
उपज को भुवनेश्वर स्थित जगन ग्रीन एग्रो कंपनी को भेजा जाता है, जो उसे यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करती है. अकेले छेंदीपाड़ा से तीन बैचों में एक लाख से अधिक नींबू भेजे गए हैं, साथ ही और मांग बढ़ रही है.
इस संबंध में किसान तुआनी साहू कहते हैं, "हमें लगता है कि बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण हमने अपना कीमती साल गंवा दिया है. अब कम से कम हमें पता है कि हमारे फल हमें उन महीनों में जीवित रहने में मदद कर सकते हैं जब हमारे पास खेती के लिए कोई अन्य फसल नहीं होती है. हम सभी इस बात से खुश हैं कि विदेशों से भी मांग आ रही है और अब हम नींबू उगाने और उसकी कटाई पर अधिक ध्यान देंगे."
एक अन्य किसान गीतांजलि प्रधान का कहना है कि अंगुल से नींबू के निर्यात ने उन्हें इस फल के महत्व का पहले से कहीं अधिक एहसास कराया है. उन्होंने कहा, "हम बहुत सारे नींबू पेड़ पर ही छोड़ देते थे क्योंकि हमारे पास बाज़ार नहीं था. वे नींबू गिरकर सड़ जाते थे. अब वे हमारे लिए अनमोल हैं. यह वर्षों से चले आ रहे युद्ध और संघर्ष को जीतने जैसा है."
वह कहती हैं, "कम से कम अब हम अपने नींबू के बागों को महत्व देंगे." निर्यात किए गए नींबू की ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद, सरप्लस नींबू को कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है और बाद में ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसायटी (ORMAS) के माध्यम से महिला समूहों को वितरित किया जाता है.
ये समूह अचार और जूस जैसे उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें अक्सर अच्छे दामों पर बेचा जाता है, जिससे पूरे समुदाय को आर्थिक लाभ मिलता है. वैसे भी, अंगुल जिले की जलवायु नींबू की खेती के लिए उपयुक्त है. इसके अलावा, जंगलों के पास स्थित ये इलाके धान और गन्ने जैसी मुख्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि जंगली जानवर अक्सर खेतों पर हमला कर देते हैं.
एक और किसान बिपिन साहू कहते हैं,"लेकिन नींबू जानवरों को कभी पसंद नहीं आता और पेड़ों पर ही लगा रहता है. यहां कि मिट्टी भी नींबू उगाने के लिए अनुकूल है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती." नींबू के पेड़ आमतौर पर कम से कम पांच साल तक अच्छे फल देते हैं.
परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए ओआरएमएएस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिमल मल्ल ने कहा कि इस वर्ष केवल छेंदीपाड़ा ब्लॉक को ही इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अगले वर्ष से हम अन्य ब्लॉकों और गांवों को भी इसमें शामिल कर सकेंगे.
उन्होंने कहा, "नींबू चयन की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं ताकि हम निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फल भेज सकें. बाकी नींबू विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसायटी (ORMAS) आते हैं."
उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल से यह एक बड़ा बदलाव साबित होगा. वहीं किसान-उत्पादक कंपनी “क्रॉपिफाई” के सीईओ सत्यजीत जेना ने कहा कि यह साल तो बस शुरुआत है और अगले साल से निर्यात के लिए ज़्यादा नींबू लाए जा सकेंगे. उन्होंने कहा, "किसानों की जागरूकता सर्वोपरि है. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी उपज उच्च गुणवत्ता की हो."
ये भी पढ़ें- अमेरिका का 50 प्रतिशत टैरिफ: केरल के निर्यातक नए बाजारों में देख रहे संभावनाएं, क्या कहते हैं व्यापारी