ओडिशा: 12 घंटे में 1.5 करोड़ पौधे लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

प्रतिक्रिया जबरदस्त रही, सिर्फ आधे दिन में ही लगभग डेढ़ करोड़ पौधे रोप दिए गए, जो लक्ष्य से कहीं अधिक था. बुधवार शाम 4.30 बजे तक, ओडिशा ने न सिर्फ आश्चर्यजनक संख्या में पौधे रोपने का काम पूरा कर लिया, बल्कि विश्व रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा लिया.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक आधिकारिक बयान में इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया, जिसने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है. यह ऐतिहासिक आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 'एक पेड़ माँ के नाम - 2.0' अभियान के तहत किया गया. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोगों से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 75 लाख पौधे लगाने का आह्वान किया था.

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जयंती के अवसर पर ओडिशा ने बुधवार को 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत केवल 12 घंटों में लगभग 1.5 करोड़ पौधे सफलतापूर्वक लगाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में प्रमुख सरकारी विभागों, अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायत ब्लॉकों और जिला मुख्यालयों की सक्रिय भागीदारी देखी गई. राज्य भर के नागरिकों को भी इस पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे यह अभियान एक सच्चे जन आंदोलन में बदल गया.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि ओडिशा लगातार अपने संकल्पों को पूरा कर रहा है. पिछला रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम था जहां एक दिन में 12 लाख पौधे लगाए गए थे और असम के नाम 9.26 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड था.

पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए, शाम 4.30 बजे तक 30 जिलों में कुल 14911339 पौधे रोपे गए. यह विशाल अभियान 71,924 वृक्षारोपण स्थलों पर चलाया गया. ये राज्य में वनीकरण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान को दर्शाता है. सुंदरगढ़ जिला 14,21,618 प्रभावशाली पौधों के साथ वृक्षारोपण अभियान में अग्रणी है.

इसके ठीक बाद कोरापुट ने 1101624 पौधों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि क्योंझर 10,42,927 पौधों के साथ तीसरे स्थान पर है. चौथे और पांचवें स्थान पर मयूरभंज और कालाहांडी जिले हैं, जिन्होंने क्रमशः 9,17,659 और 7,67,510 पौधे लगाए हैं. सूची में सबसे नीचे, देवगढ़ ने बुधवार शाम 4:30 बजे तक 1,31,885 पौधों के साथ सबसे कम पौधारोपण किया. प्रत्येक पेड़ एक हरे और सुंदर ओडिशा के संकल्प का प्रमाण है. प्रत्येक पेड़ पीएम मोदी के ओडिशा के प्रति प्रेम, उनकी श्रद्धा और ओडिशा के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है.

अभियान ने पूरे समाज को पर्यावरण के लिए एकजुट कर दिया. माझी ने कहा, 'आने वाले दिनों में यह अभियान और भी व्यापक होगा. 'एक पेड़ माँ के नाम' और 'स्वच्छता ही सेवा' जैसे अभियान स्वच्छ पर्यावरण, महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.