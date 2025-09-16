ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर ओडिशा में लगाए जाएंगे 75 लाख पौधे

भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस (17 सितंबर) को विशेष और यादगार बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने एक अभूतपूर्व हरित अभियान की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि राज्य भर में एक ही दिन में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे. यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि प्रधानमंत्री को ओडिशा की जनता की ओर से एक श्रद्धांजलि स्वरूप उपहार भी होगा.

लोकसेवा भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस मेगा प्लांटेशन कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के जीवन और उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है.”

जन-भागीदारी से जुड़ेगा हर वर्ग

मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, NSS, NYKS, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं से इस अभियान में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी तस्वीर ‘मेरी लाइफ’ पोर्टल व सोशल मीडिया पर अपलोड करे. उन्हें इसके लिए डिजिटल प्रमाणपत्र भी मिलेगा.”

विभागों को सौंपे गए लक्ष्य

इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को पौधारोपण के लक्ष्य सौंपे हैं: