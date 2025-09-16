प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर ओडिशा में लगाए जाएंगे 75 लाख पौधे
ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 75 लाख पौधे लगाएगी. जनभागीदारी से जुड़ेगा अभियान, 'मेरी लाइफ' पोर्टल पर सेल्फी अपलोड और प्रमाणपत्र मिलेगा.
Published : September 16, 2025 at 6:02 PM IST
भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस (17 सितंबर) को विशेष और यादगार बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने एक अभूतपूर्व हरित अभियान की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि राज्य भर में एक ही दिन में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे. यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि प्रधानमंत्री को ओडिशा की जनता की ओर से एक श्रद्धांजलि स्वरूप उपहार भी होगा.
लोकसेवा भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों और वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस मेगा प्लांटेशन कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के जीवन और उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है.”
जन-भागीदारी से जुड़ेगा हर वर्ग
मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, NSS, NYKS, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं से इस अभियान में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी तस्वीर ‘मेरी लाइफ’ पोर्टल व सोशल मीडिया पर अपलोड करे. उन्हें इसके लिए डिजिटल प्रमाणपत्र भी मिलेगा.”
विभागों को सौंपे गए लक्ष्य
इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों को पौधारोपण के लक्ष्य सौंपे हैं:
- वन विभाग: 15 लाख
- पंचायती राज विभाग: 34 लाख
- कृषि विभाग: 23 लाख
- उद्योग विभाग: 15 लाख
- पुलिस व अर्धसैनिक बल: 5.2 लाख
- बैंक और वित्तीय संस्थाएं: 2 लाख
इसके अलावा, लगभग 2 लाख शिक्षक, 15 लाख छात्र-छात्राएं, 76 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 17 हजार आशा कर्मी, 10 हजार ईको क्लब, 17,500 वन संरक्षण समितियां, और 1 लाख NSS स्वयंसेवक अभियान में शामिल होंगे.
अब तक 4.65 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं
मुख्य सचिव मनोज आहुजा और अतिरिक्त सचिव सत्यव्रत साहू ने बताया कि अब तक ओडिशा में वर्ष 2025 में 4.65 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं. 17 सितंबर को 75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य पूर्णतः व्यावहारिक है. अभियान की गुणवत्ता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए ‘इलेक्शन मोड’ में इसे लागू किया जाएगा.
पर्यावरण के साथ विकास की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान न केवल भावनात्मक जुड़ाव, बल्कि हरियाली को बढ़ावा देने का प्रेरणास्त्रोत है. पिछले वर्ष ओडिशा ने इस पहल के तहत 6.72 करोड़ पौधे लगाकर देश में चौथा स्थान प्राप्त किया था. इस वर्ष 7.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
यह भी पढ़ें- पीएम मोदी 22 सितंबर को अरुणाचल और त्रिपुरा का दौरा करेंगे, जानें पूरा कार्यक्रम