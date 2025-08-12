ETV Bharat / bharat

अपराध में दोषी व्यक्ति का OCI कार्ड रद्द हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना - OCI CARD

गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों से संबंधित नियमों कड़ा कर दिया है. गंभीर अपराधों के लिए OCI कार्ड रद्द हो जाएगा.

OCI card will be cancelled if anyone convicted home ministry notification
गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति का OCI कार्ड रद्द हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 10:59 PM IST

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया है. 11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, या सात साल या उससे अधिक की कारावास की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, तो OCI पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.

11 अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह नया कदम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7D के खंड (da) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया गया है.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य ओसीआई दर्जे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को कड़ा करना है, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है. उन्होंने कहा, "यह प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि दोषसिद्धि भारत में हुई है या विदेश में, बशर्ते अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो."

यह अधिसूचना नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई है, जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के तहत ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देते हैं.

हाल के वर्षों में, गृह मंत्रालय ने ओसीआई योजना को और अधिक बारीकी से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां ओसीआई धारक आपराधिक या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं.

ओसीआई कार्ड के फायदे
ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवनसाथियों को बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा के साथ-साथ कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार भी प्रदान करते हैं.

हालांकि, ओसीआई को मतदान या संवैधानिक पदों पर आसीन होने जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं. सरकार का कहना है कि यह सुविधा एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और अगर ओसीआई धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना ओसीआई कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और ओसीआई योजना की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी.

ओसीआई योजना अगस्त 2005 में शुरू की गई थी. यह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को ओसीआई के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे.

