PM के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत - CASE AGAINST TEJASHWI YADAV

RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत
दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 8:51 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी दक्षिणी दिल्ली के जिला उपाध्यक्ष के. एस. दुग्गल ने दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दी है. दुग्गल ने कहा कि तेजस्वी यादव के आदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोटो आपत्तिजनक रूप से सोशल मीडिया पर लगाया गया है, जिससे देश की जनता की भावनाएं आहत हुई है. इसलिए हम तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं.

तेजस्वी यादव के खिलाफ कई जगहोंं पर मुकदमा: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ शाहजहांपुर और महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज हुए हैं.

दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत (ETV Bharat)

दिल्ली के गोविंदपुरी थाना में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत: साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में बीजेपी नेता के. एस. दुग्गल ने पुलिस को शिकायत दी. शिकायत में कहा गया है कि RJD के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट किया गया था. यह पोस्ट शुक्रवार सुबह किया गया था. आरोप है कि इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी. पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई थी. शिकायतकर्ता ने पोस्ट की कॉपी को शिकायत में सबूत के तौर पर पेश किया है. हालांकि अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है.

दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत
दिल्ली में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज कराई गई है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दो बीजेपी नेताओं ने केस दर्ज कराया है. वहीं दूसरी ओर यूपी के शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

