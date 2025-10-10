ETV Bharat / bharat

नोबेल शांति पुरस्कार! ओबामा पर भड़के ट्रंप बोले- मैंने 8 युद्ध रोके, ओबामा को अकारण ही मिला था

नई दिल्ली: दुनिया शुक्रवार को सभी नोबेल पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रही है. वहीं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए प्रयासरत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है. ओबामा को अपने पहले कार्यकाल के पहले 8 महीनों में ही शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2025 डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल पाया. इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो (Maria Corina Machado) को मिल गया है.

व्हॉइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हालांकि उन्होंने गाजा में शांति स्थापित की और "आठ युद्ध" समाप्त किए, लेकिन उन्होंने ऐसा किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं यह जानता हूं: इतिहास में किसी ने भी नौ महीनों में आठ युद्ध नहीं सुलझाए हैं, और मैंने आठ युद्ध रोक दिए हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें वही करना होगा जो वे कर रहे हैं.

वे जो भी करते हैं, ठीक है. मैं यह जानता हूं. मैंने ऐसा किसी और कारण से नहीं किया. मैंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई."

उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा, जिन्हें अमेरिका में शीर्ष पद संभालने के तुरंत बाद 2009 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और कहा, "उन्हें कुछ न करने के लिए पुरस्कार मिला... वे चुने गए, और उन्होंने यह पुरस्कार ओबामा को हमारे देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करने के लिए दिया... ओबामा एक अच्छे राष्ट्रपति नहीं थे."

गौर करें तो इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है. हालांकि इजराइल, अजरबैजान, पाकिस्तान, थाईलैंड, आर्मेनिया और कंबोडिया जैसे कई देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नामांकित किया था. बता दें कि ट्रंप को लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को रुकवाने में मध्यस्थता का श्रेय दिया है.

इस बीच, ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है. इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार 2025 वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो (Maria Corina Machado) को मिल गया है.