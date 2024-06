ETV Bharat / bharat

मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी को झटका, घटेंगे मंत्री, जानिए किस सांसद को मिलेगी कुर्सी - UP MINISTERs list IN MODI NEW CABINET

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jun 9, 2024, 9:52 AM IST | Updated : Jun 9, 2024, 4:27 PM IST

Oath taking ceremony of Prime Minister Narendra Modi 3.0. ( photo credit: etv bharat and sociel media )

