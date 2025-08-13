नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की संख्या, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में 11 दस्तावेज, वास्तव में वोटर-फ्रेंडली है, न कि मतदाता विरोधी है. कोर्ट ने उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करने को कहा जिनसे नागरिकता साबित किया जा सकता है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच कर रही है. सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि जज दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को बाहर करने के उनके तर्कों को समझते हैं, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों की संख्या बढ़ाकर ग्यारह करना, जो कि संक्षिप्त पुनरीक्षण से लेकर गहन पुनरीक्षण तक था. कोर्ट ने कहा कि, इसमें मतदाता को बाहर नहीं किया जा रहा है, वास्तव में यह तो वोटर फ्रेंडली है.

सिंघवी ने कहा कि वह बेंच के विचार से असहमत हैं और इस बात पर जोर दिया कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया बहिष्कृत करने वाली है. सिंघवी ने झारखंड और बिहार में की गई प्रक्रिया में दस्तावेजों की सूची की तुलना की और कहा कि, पहला बिंदु आधार है. पीठ ने कहा कि झारखंड प्रक्रिया में उन्होंने सात दस्तावेज प्रस्तावित किए थे. सिंघवी ने तर्क दिया कि ईपीआईसी कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, आधार से पहले हमारे पास ईपीआईसी कार्ड था.

सुनवाई भोजनावकाश के बाद के सत्र में जारी रहेगी. बेंच बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकरण करार देते हुए 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया गया है तो वह तुरंत हस्तक्षेप करेगी.

मसौदा मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित की गई थी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली है, जबकि विपक्ष का दावा है कि यह प्रक्रिया करोड़ों पात्र नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित कर देगी. अदालत ने 10 जुलाई को निर्वाचन आयोग से आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने को कहा था और निर्वाचन आयोग को बिहार में अपनी प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी.

निर्वाचन आयोग के हलफनामे में बिहार में एसआईआर कवायद को यह कहते हुए उचित ठहराया गया है कि यह मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है.

