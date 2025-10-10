ETV Bharat / bharat

आपदा नहीं रोक सकी आस्था की राह, उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानिए कब बंद होंगे कपाट

देहरादून: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है. इस बार चारधाम यात्रा पर मौसम का बड़ी मार पड़ी. भारी बारिश, आपदा और भूस्खलन जैसे तमाम कारणों के कारण चारधाम यात्रा लंबे समय तक प्रभावित रही, लेकिन ये मुश्किले भी चारधाम यात्रा के भक्तों की आस्था को नहीं डिगा पाई. ऐसे हालात में भी भक्तों की संख्या ने इस बार भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया.

25 नवंबर को होगा चारधाम यात्रा का समापन: दीपावली के बाद 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 25 नवंबर को जब चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ के कपाट बंद होंगे, तब इस वर्ष की यात्रा का औपचारिक समापन होगा. लेकिन इस समापन से पहले ही चारधाम यात्रा ने नया इतिहास रच दिया.

मौसम साफ होते ही उमड़ी भक्तो की भीड़: उत्तराखंड इस साल जून और जुलाई के महीनों में जब राज्य के गढ़वाल मंडल में लगातार भारी बारिश हुई तो चारधाम यात्रा को कई बार रोकना पड़ा. कई मार्ग बंद हुए, पुल बह गए और सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में फंसे. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी कर दिया था, लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य हुआ श्रद्धालुओं का सैलाब फिर से उमड़ पड़ा. यह वही अटूट आस्था थी जिसने इस बार के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए.

आंकड़ों में दर्ज हुआ नया इतिहास: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बुधवार तक केवल बदरीनाथ धाम में ही 14 लाख 53 हजार 827 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल यानी 2024 में यह संख्या 14 लाख 35 हजार 341 थी. अभी बदरीनाथ के कपाट बंद होने में लगभग एक महीना बाकी है, जिससे यह आंकड़ा और ऊपर जाने की उम्मीद है.

इसी तरह से केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा. यहां अब तक 16 लाख 56 हजार से अधिक यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं. 2024 में यह संख्या करीब 16 लाख 52 हजार थी. इस प्रकार इस वर्ष का आंकड़ा पहले ही 2024 से अधिक हो चुका है.

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या अच्छी खासी रही. हालांकि गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग को इस बारिश ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है. इसलिए यात्रा बार-बार बाधित होती रही. फिर भी यहां काफी संख्या में भक्त पहुंचे. गंगोत्री धाम में सात लाख 35 हजार 615 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. वहीं यमुनोत्री धाम में 6 लाख 32 हजार 94 भक्तों ने दर्शन किए. अभी तक चारों धामों में दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 47 लाख 76 हजार 49 के पार पहुंच चुका. प्रशासन का अनुमान है कि यात्रा समाप्त होते-होते यह संख्या 50 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी.

भारी बारिश में भी कम नहीं हुआ उत्साह: उत्तराखंड का मानसून इस बार बेहद डरावना रहा. उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण इस बार जमकर तबाही हुई. रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी में कई जगह सड़कें ध्वस्त हुईं. नदी-नाले उफान पर रहे और यात्रा मार्ग बाधित हुए. फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई. जब रास्ते बंद हुए तो यात्रियों ने धैर्य रखा और पास के स्थानों में रुककर मौसम साफ होने का इंतजार किया. जैसे ही रास्ते खुले और यात्रा शुरू हुई तो हजारों भक्त धामों की तरफ निकल पड़े.