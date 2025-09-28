ETV Bharat / bharat

हरियाणा के नूंह में पुलिस पर हमला: आरोपी को गिरफ्तार करने गई टीम पर फायरिंग और पथराव, 90 के खिलाफ FIR, 14 गिरफ्तार

नूंह के इंदाना गांव में पुलिस रेड पर पथराव और फायरिंग हुई. 14 संदिग्ध हिरासत में, मुख्य आरोपी आज़ाद की तलाश जारी है.

Firing on Nuh Police
हरियाणा के नूंह में पुलिस पर हमला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2025 at 2:57 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में रविवार, 28 सितंबर 2025 को उस समय हड़कंप मच गया जब तावडू और पुन्हाना सीआईए स्टाफ की संयुक्त टीम पर इंदाना गांव में जानलेवा हमला हो गया. पुलिस पंजाब से जुड़े एक चोरी के मामले में वांछित आरोपी आज़ाद को पकड़ने बिछौर थाना क्षेत्र के इस गांव में रेड करने पहुंची थी. दबिश के दौरान आज़ाद ने पिस्टल निकालकर सीधे पुलिसकर्मियों पर फायर किया. गोली सिपाही समीर के हाथ को छूते हुए निकल गई. गनीमत रही कि सिपाही समीर की जान बच गई.

ग्रामीणों का पुलिस की टीम पर हमला: पुलिस पर फायरिंग के बाद आरोपी आज़ाद मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी पिस्टल वहीं गिर गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. इसके तुरंत बाद आज़ाद ने शोर मचाकर गांव वालों को उकसाया. देखते ही देखते दर्जनों महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. गांव के एक व्यक्ति अरशद ने जेसीबी मशीन से रास्ता रोक दिया, जिससे पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई. हमला अचानक हुआ और इतनी तेजी से फैला कि पुलिस टीम को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा.

हरियाणा के नूंह में पुलिस पर हमला (Etv Bharat)

पांच पुलिसकर्मी घायल, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त: इस हमले में पुलिस टीम के पांच जवान घायल हो गए. हमलावरों ने ना केवल पत्थरबाजी की बल्कि हवाई फायरिंग भी की, जिससे पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल अतिरिक्त बल को बुलाया और दोबारा रेड की. इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया. इसके अलावा पुन्हाना थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

90 लोगों के खिलाफ केस दर्ज (Etv Bharat)

खालिद और वसीम ने की ताबड़तोड़ फायरिंग: पुन्हाना डीएसपी जितेंद्र राणा ने बताया कि "फायरिंग में आज़ाद के अलावा खालिद और वसीम अकरम भी शामिल था. खालिद ने राइफल से फायर किया, जबकि वसीम ने देसी कट्टे से गोली चलाई. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को भी आत्मरक्षा में 7 से 8 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी. इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें सीएचसी पुन्हाना में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस ने गांव में दबिश देकर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं."

Firing on Nuh Police
जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका (Etv Bharat)

वीडियो से खुला हमला, जांच और तेज: इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग हथियारों से लैस होकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं. बिछौर थाना प्रभारी ने बताया कि "ये हमला लगभग एक घंटे तक चला और कई राउंड फायरिंग की गई. गांव में दहशत फैल गई. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर हालात काबू में किए. वीडियो के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है"

Firing on Nuh Police
जमकर की तोड़फोड़ (Etv Bharat)

90 लोगों के खिलाफ केस दर्ज: इस हमले के बाद पुलिस ने 30 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई राइफल, देसी कट्टा और अन्य अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं. गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. जांच को हर एंगल से आगे बढ़ाया जा रहा है और सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है. स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

Firing on Nuh Police
90 के खिलाफ FIR (Etv Bharat)

मुख्य आरोपी आज़ाद की तलाश जारी: पुलिस ने पुष्टि की है कि "मुख्य आरोपी आज़ाद, शाहिद पुत्र खुर्शीद और शाहरुख पुत्र महमूद पहले से ही कई आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं. आज़ाद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. घटनास्थल से एक पिस्टल और पांच जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं. मुठभेड़ के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच काफी देर तक फायरिंग चली. फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है. सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल अभी भी तैनात है."

Firing on Nuh Police
14 संदिग्ध हिरासत में (Etv Bharat)

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

डिलीवरी बॉय निभा रहे राम का किरदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हनुमान, चंडीगढ़ की रामलीला में प्रोफेशनल्स जमा रहे रंग

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

