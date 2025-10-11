ओडिशा : नुआपाड़ा उपचुनाव में बीजद के संभावित उम्मीदवार जय ढोलकिया BJP में शामिल
ओडिशा विधानसभा उपचुनाव में बीजद के संभावित प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया. वहीं पीएम ने 160 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी
Published : October 11, 2025 at 7:49 PM IST
भुवनेश्वर : नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजद के संभावित उम्मीदवार जय ढोलकिया शनिवार को ओडिशा में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए. इसे नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
वह बीजद विधायक राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र हैं, जिनके निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया था. वह भुवनेश्वर स्थित भाजपा के मुख्य कार्यालय में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव और राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए.
Bhubaneswar, Odisha: Jay Dholakia, son of late BJD MLA Rajendra Dholakia, arrived at the BJP state office to join the BJP pic.twitter.com/dSNPM6Ht8e— IANS (@ians_india) October 11, 2025
पार्टी में उनका स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जय नुआपाड़ा में अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे. उन्होंने राज्य में हो रहे विकास कार्यों को देखने के बाद भाजपा में शामिल होने का फैसला किया."
जय को 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजद का उम्मीदवार बताया जा रहा था. हालांकि, विपक्षी पार्टी द्वारा उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी.
पीएम मोदी ने ओडिशा में 160 करोड़ रुपये की मत्स्यिकी परियोजनाओं की आधारशिला रखी
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा में लगभग 160 करोड़ रुपये की दो मत्स्यिकी परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
पीएम ने दिल्ली में 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PM-DDKY) और दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 11,440 करोड़ रुपये के मिशन की शुरुआत करते हुए मत्स्य पालन परियोजनाओं की आधारशिला रखी.
बता दें कि मत्स्यिकी परियोजनाओं में संबलपुर जिले के बसंतपुर में 100 करोड़ रुपये का एकीकृत ‘एक्वा पार्क’ और भुवनेश्वर के पंडारा में 59.13 करोड़ रुपये का मछली बाजार शामिल है.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव और अन्य लोग यहां ओयूएटी परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए. मांझी ने कहा कि भुवनेश्वर में मछली बाजार परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत एक और महत्वपूर्ण पहल है.
मांझी ने कहा, “59.13 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा तथा शेष राशि राज्य द्वारा दी जाएगी.” उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार के मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग तथा भुवनेश्वर नगर निगम (BMC) के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी और इससे 143 व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा तथा 2,000 से अधिक लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली बाजार भुवनेश्वर और कटक में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करेगा. उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन करने को लेकर बीएमसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह कार्य नवंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हीराकुंड में 95.47 एकड़ सरकारी भूमि पर बनने वाले एकीकृत एक्वा पार्क से आधुनिक मछली पालन को और बढ़ावा मिलेगा. परियोजना में किए जाने वाले 100 करोड़ रुपये के निवेश में से केंद्र सरकार 60 करोड़ रुपये का योगदान देगी जबकि शेष 40 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे.
माझी ने कहा, “यह पूर्वी भारत की पहली एक्वा पार्क परियोजना होगी. जनवरी 2027 तक पूरी होने वाली यह परियोजना संबलपुर को आधुनिक मछली पालन के उत्कृष्टता केंद्र में बदल देगी.”
