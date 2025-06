ETV Bharat / bharat

NEET UG 2025 : फाइनल Answer Key जारी, एक भी प्रश्न ड्रॉप नहीं, आज जारी हो सकता है रिजल्ट - NTA

NEET UG 2025 फाइनल आंसर की जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 14, 2025 at 9:36 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 10:03 AM IST 3 Min Read

कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का परिणाम आज जारी होना है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुबह 9 बजे ही फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इसके तहत किसी भी प्रश्न को ड्रॉप नहीं किया गया है. दूसरी तरफ दो प्रश्नों के दो उत्तरों को सही माना गया है. यह सभी चार बुकलेट में ऐसा हुआ है. हालांकि, चारों बुकलेट में इनकी प्रश्न संख्या और उत्तर के ऑप्शन अलग-अलग हैं. जिन दो प्रश्नों के दो उत्तरों को सही माना गया है. उनमें एक प्रश्न फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री का है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसी फाइनल आंसरी Key के जरिए परिणाम जल्द ही घोषित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर देगी. कैंडिडेट्स वेबसाइट पर से अपने परिणामों को डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक 23 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे हैं. इनमें से 12.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स क्वालीफाई घोषित किए जा सकते हैं. बीते सालों की अपेक्षा इस बार पेपर कठिन था, इसलिए क्वालीफाइंग कट ऑफ और क्वालीफाइंग कट ऑफ मार्क्स भी कम हो सकते हैं. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए कटऑफ कम रह सकते हैं. पढ़ें. NEET UG 2025: इस बार रिजल्ट के पहले कोचिंग संस्थानों ने नहीं किए टॉपर्स व AIR-1 के दावे, ये है बड़ी वजह

बुकलेट के अनुसार इन दो प्रश्न के मल्टीपल आंसर्स को माना गया है सही बुकलेट कोड नंबर 45 में 40 और 63 नंबर के प्रश्न के ऑप्शन एक और दो को सही माना गया है. इसी तरह से कोड नंबर 46 में प्रश्न नंबर 14 और 56 के ऑप्शन एक और चार को सही माना गया है. कोड नंबर 47 में प्रश्न संख्या 20 और 58 के दो और तीन ऑप्शन को सही माना गया है. कोड नंबर 48 में 15 और 51 नंबर के प्रश्न में तीन और चार नंबर के ऑप्शन को सही ठहराया गया है. दोनों प्रश्न, जिनके दो ऑप्शन को माना गया है सही : फिजिक्स का प्रश्न डायोड एप्लीकेशंस से है. यह सेंटर-टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है. दिए गए समय के अनुसार निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 रिवर्स बायस्ड है व डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड है. इसी तरह से केमेस्ट्री का प्रश्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित हैं. इसमें न्यूनतम कंडक्टेंस पूछा गया है, जो कि विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है. आयनों की संख्या समान होने के कारण दिए गए दो ऑप्शंस सही हैं.

कोटा : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का परिणाम आज जारी होना है. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुबह 9 बजे ही फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इसके तहत किसी भी प्रश्न को ड्रॉप नहीं किया गया है. दूसरी तरफ दो प्रश्नों के दो उत्तरों को सही माना गया है. यह सभी चार बुकलेट में ऐसा हुआ है. हालांकि, चारों बुकलेट में इनकी प्रश्न संख्या और उत्तर के ऑप्शन अलग-अलग हैं. जिन दो प्रश्नों के दो उत्तरों को सही माना गया है. उनमें एक प्रश्न फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री का है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसी फाइनल आंसरी Key के जरिए परिणाम जल्द ही घोषित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कर देगी. कैंडिडेट्स वेबसाइट पर से अपने परिणामों को डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार परीक्षा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक 23 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठे हैं. इनमें से 12.5 लाख के आसपास कैंडिडेट्स क्वालीफाई घोषित किए जा सकते हैं. बीते सालों की अपेक्षा इस बार पेपर कठिन था, इसलिए क्वालीफाइंग कट ऑफ और क्वालीफाइंग कट ऑफ मार्क्स भी कम हो सकते हैं. इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए कटऑफ कम रह सकते हैं. पढ़ें. NEET UG 2025: इस बार रिजल्ट के पहले कोचिंग संस्थानों ने नहीं किए टॉपर्स व AIR-1 के दावे, ये है बड़ी वजह बुकलेट के अनुसार इन दो प्रश्न के मल्टीपल आंसर्स को माना गया है सही बुकलेट कोड नंबर 45 में 40 और 63 नंबर के प्रश्न के ऑप्शन एक और दो को सही माना गया है. इसी तरह से कोड नंबर 46 में प्रश्न नंबर 14 और 56 के ऑप्शन एक और चार को सही माना गया है. कोड नंबर 47 में प्रश्न संख्या 20 और 58 के दो और तीन ऑप्शन को सही माना गया है. कोड नंबर 48 में 15 और 51 नंबर के प्रश्न में तीन और चार नंबर के ऑप्शन को सही ठहराया गया है. दोनों प्रश्न, जिनके दो ऑप्शन को माना गया है सही : फिजिक्स का प्रश्न डायोड एप्लीकेशंस से है. यह सेंटर-टैप्ड ट्रांसफार्मर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है. दिए गए समय के अनुसार निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 रिवर्स बायस्ड है व डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड है. इसी तरह से केमेस्ट्री का प्रश्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित हैं. इसमें न्यूनतम कंडक्टेंस पूछा गया है, जो कि विलयन में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है. आयनों की संख्या समान होने के कारण दिए गए दो ऑप्शंस सही हैं.

Last Updated : June 14, 2025 at 10:03 AM IST