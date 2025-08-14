ETV Bharat / bharat

एनएससीएन ने अलग नागा राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की मांग दोहराई - NSCN DEMAND

नागा विद्रोही समूह महासचिव थुइंगलेंग मुइवा ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय संविधान के साथ-साथ सभी नागा समीपवर्ती क्षेत्रों का एकीकरण गैर-समझौता योग्य है.

Published : August 14, 2025 at 2:53 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार और शीर्ष नागा नेतृत्व के बीच चल रही राजनीतिक वार्ता के मद्देनजर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन) ने गुरुवार को नागालिम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संविधान और सभी नागा समीपवर्ती क्षेत्रों के एकीकरण की अपनी मांग दोहराई.

एनएससीएन महासचिव थुइंगालेंग मुइवा ने स्पष्ट किया कि अलग राष्ट्रीय ध्वज अलग संविधान और सभी नगा क्षेत्रों के एकीकरण पर कोई समझौता नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'हम अपने अनमोल अनूठे इतिहास और संप्रभुता के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वह आज हो या कल. हम भारत और बर्मा (म्यांमार) से कुछ नहीं मांगते, लेकिन हम वही घोषित करते हैं जो हमारा अधिकार है.'

इसीलिए नगालिम का अनूठा इतिहास, हमारा क्षेत्र और संप्रभुता, नगालिम का राष्ट्रीय ध्वज, नगालिम का राष्ट्रीय संविधान (येहजाबो) और सभी नगा समीपवर्ती क्षेत्रों का एकीकरण, इन सभी मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. इसलिए अगर भारत और बर्मा (म्यांमार) नागाओं के इतिहास का सम्मान करते हैं तो हम उनके इतिहास का दस गुना अधिक सम्मान करेंगे.'

मुइवा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-नागा राजनीतिक वार्ता के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार ए.के. मिश्रा क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए समझौता करने हेतु विभिन्न नागा विद्रोही समूहों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, एनएससीएन द्वारा अलग नागा राष्ट्रीय ध्वज और पृथक संविधान की मांग ने वार्ता प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर दी है.

मुइवा ने कहा कि भारत-नागा राजनीतिक वार्ता तीसरे और तटस्थ देश भारत और नागालिम में आयोजित की गई. इस वार्ता की 600 से अधिक बैठक हो चुकी है. आगे कहा, 'हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भारत और बर्मा (म्यांमार) के साथ सैन्य टकराव इसलिए भड़का था क्योंकि नागालिम राष्ट्रवाद को अलगाववादी माना गया था और नागाओं को भारत और बर्मा (म्यांमार) की कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए दोषी ठहराया गया था. इससे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था.'

मुइवा ने नागालैंड के हेब्रोन स्थित अपने मुख्यालय में 79वें नागा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भाषण दिया. 11 जुलाई 2002 को एम्स्टर्डम संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर के 23वें वर्ष और 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के 10वें वर्ष का उल्लेख करते हुए, मुइवा ने कहा, 'ये समझौते जोरदार और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि नागा खोए हुए लोग नहीं हैं. हमारा अपना इतिहास है और हमारे अपने संप्रभु अधिकार हैं.'

मुइवा ने कहा, 'आज 14 अगस्त, 2025 को 79वें नागा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इतिहास की क्रूर सच्चाई हमारे लिए पीड़ादायक है. हम पर आक्रमणकारी राष्ट्रों भारत और बर्मा (म्यांमार) द्वारा अत्याचार और दमन किया जा रहा है.' नागालिम ने भारत से एक दिन पहले स्वतंत्रता की घोषणा की और कल भारत अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. राजनीतिक वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 25 जुलाई, 1997 को एनएससीएन और भारत सरकार के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई. अंततः 1 अगस्त, 1997 को औपचारिक वार्ता शुरू हुई.

